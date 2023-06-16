Путин сделал циничное заявление об обстрелах и приврал о ЗРК Patriot

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина якобы атаками на Белгородскую республику и Кремль провоцирует РФ к более серьезным и мощным ответным действиям. В ответ пригрозил "нажать красные кнопки".

Об этом сообщают росСМИ.

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"Все, о чем вы сказали, это попытка спровоцировать нас к ответным, более серьезным и мощным действиям. Попытка нанести вред Кремлю, резиденции президента Российской Федерации, атаки на Белгородскую область, соседние регионы России — это все попытка спровоцировать нас к ответным действиям" , — сказал Путин.

Российский диктатор также приврал, что российская армия якобы уничтожила 5 комплексов ЗРК Patriot под Киевом.

"Вот если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева? Нет таких ограничений. Мы не делаем этого по ряду соображений", — заявил диктатор.

И цинично добавил, что россияне работают исключительно по военным целям в Украине. Они вроде бы успешно уничтожают склады с оружием и наемников.

Напомним, ранее мы писали, что российский президент Владимир Путин вместе со своим турецким коллегой договорился о встрече в Турции. Отмечается, что саммит должен пройти "вскоре".

Добавим, что уже в эту субботу президент РФ Владимир Путин готовится встречать делегацию семи стран Африки для обсуждения мирного урегулирования конфликта в Украине. На днях, 14 июня, стало известно, президенты каких стран будут присутствовать и кто возглавит делегацию. В африканскую делегацию войдут президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Уганды, Республики Конго и премьер Египта.