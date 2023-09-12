Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Путін звинуватив Британію в підготовці нападу на російську АЕС arrow

Путін звинуватив Британію в підготовці нападу на російську АЕС

12 вересня 2023 16:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Путін звинуватив Британію в підготовці нападу на російську АЕС
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Під час виступу у Владивостоці на економічному форумі російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що Британія ніби то послала "українських диверсантів" для пошкодження російської АЕС.

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

Звинувачення Росії 

Виступаючи у Владивостоці на економічному форумі, Путін заявив про викриття "українських диверсантів", які мали пошкодити лінії електропередач на одній із російських АЕС. Полонені нібито розповіли, що їх інструктували британські спецслужби. 

"Чи розуміють вони, з чим грають? Вони намагаються спровокувати нас на помсту українським АЕС? Чи знає британський прем'єр, чим займаються його спецслужби в Україні?" — продовжив президент РФ.

Путін також звинуватив Британію в "недооцінці" можливих наслідків своїх дій, які, на його думку, могли контролюватися Вашингтоном без відома Ріші Сунака. Очільник Кремля не надав жодних доказів своїх звинувачень і не уточнив, про який атомний об'єкт йдеться.

Нагадаємо, 12 вересня Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз