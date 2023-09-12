Путін звинуватив Британію в підготовці нападу на російську АЕС

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Під час виступу у Владивостоці на економічному форумі російський диктатор Володимир Путін цинічно заявив, що Британія ніби то послала "українських диверсантів" для пошкодження російської АЕС.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Виступаючи у Владивостоці на економічному форумі, Путін заявив про викриття "українських диверсантів", які мали пошкодити лінії електропередач на одній із російських АЕС. Полонені нібито розповіли, що їх інструктували британські спецслужби.

"Чи розуміють вони, з чим грають? Вони намагаються спровокувати нас на помсту українським АЕС? Чи знає британський прем'єр, чим займаються його спецслужби в Україні?" — продовжив президент РФ.

Путін також звинуватив Британію в "недооцінці" можливих наслідків своїх дій, які, на його думку, могли контролюватися Вашингтоном без відома Ріші Сунака. Очільник Кремля не надав жодних доказів своїх звинувачень і не уточнив, про який атомний об'єкт йдеться.

Нагадаємо, 12 вересня Комітет ПАРЄ визнав Росію диктатурою.