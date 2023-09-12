Путин обвинил Британию в подготовке нападения на российскую АЭС

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Во время выступления во Владивостоке на экономическом форуме российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Британия якобы послала "украинских диверсантов" для повреждения российской АЭС.

Об этом сообщают росСМИ.

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Выступая во Владивостоке на экономическом форуме, Путин заявил о разоблачении "украинских диверсантов", повредивших линии электропередач на одной из российских АЭС. Пленные рассказали, что их инструктировали британские спецслужбы.

"Понимают ли они, с чем играют? Они пытаются спровоцировать нас на месть украинским АЭС? Знает ли британский премьер, чем занимаются его спецслужбы в Украине?" — продолжил президент РФ.

Путин также обвинил Британию в "недооценке" возможных последствий своих действий, которые, по его мнению, могли контролироваться Вашингтоном без ведома Риши Сунака. Глава Кремля не предоставил никаких доказательств своих обвинений и не уточнил, о каком атомном объекте идет речь.

Напомним, 12 сентября Комитет ПАСЕ признал Россию диктатурой.