Путіну не зламати українську волю, — Єрмак

Єрмак про українську волю

Російські війська нанесли шрами на українські душі в Бучі. Президенту рф не зламати українську волю.

Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Українську волю не зламати

"У потуранні Кремлю немає безпеки. Росія нанесла шрами на українські душі в Бучі, але путін не зламав нашу волю", — заявив Єрмак.

За словами Єрмака, нині українцям найбільше потрібно, щоб світ визнав, що росією керують злочинці.

"За міжнародними столами не повинно бути місця для тих, хто прагне отримати прибуток від масового вбивства мирного населення. І привиди Бучі переслідуватимуть коридори Організації Об’єднаних Націй, де статус росії як постійного члена Ради Безпеки висміює назву та мету організації", — додав керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс саркастично привітав росію з початком головування в Раді безпеки Організації Об’єднаних Націй.