путину не сломить украинскую волю, — Ермак

Ермак об украинской воле

Российские войска нанесли шрамы на украинские души в Буче. Президенту россии не сломать украинскую волю.

Об этом написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"В попустительстве кремлю нет безопасности. россия нанесла шрамы на украинские души в Буче, но пути не сломал нашу волю", — заявил Ермак.

По словам Ермака, сейчас украинцам больше всего нужно, чтобы мир признал, что россией руководят преступники.

"За международными столами не должно быть места для тех, кто стремится получить прибыль от массового убийства мирного населения. И призраки Бучи будут преследовать коридоры Организации Объединенных Наций, где статус россии как постоянного члена Совета Безопасности высмеивает название и цель организации", — добавил руководитель Офиса Президента.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис саркастически поздравил россию с началом председательства в Совбезе Организации Объединенных Наций.