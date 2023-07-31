ПВК "Вагнер" припинила вербування найманців, — Пригожин

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Власник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що припиняє вербувати нових найманців. За його словами, дефіциту в особовому складі немає.

Про це повідомляє BBC.

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"Наразі час відкриття центрів із набору поки не визначено. Поки ми не відчуваємо дефіциту в особовому складі, ми не плануємо здійснювати новий набір", — заявив Пригожин.

Цю інформацію ватажок ПВК поширив через Telegram-канал, де підтвердив, що "Вагнер" припинила вербування.

За його словами, найманці продовжують роботу в Африці і в "підготовчих центрах" у Білорусі. Пригожин каже, що більша частина "вагнерівців" зараз у відпустці.

Видання повідомляє, що наприкінці червня, приблизно через тиждень після спроби заколоту та через місяць після виведення з фронту "вагнерівців", ПВК ще продовжувала вербування по всій РФ.

Нагадаємо, з середини липня цього року щонайменше декілька тисяч "вагнерівців" закріпилися у військовому таборі в Целі, що в центральній частині Білорусі. Знімки показують, що на раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. Найманці ПВК могли віддати свою важку техніку для військових РФ.

Також ми писали, що після невдалого військового перевороту Євгена Пригожина його найманці ПВК "Вагнер" продовжують прибувати на територію Білорусі. Наразі там налічують понад 5 тисяч бійців.