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ЧВК "Вагнер" прекратила вербовку наемников, — Пригожин

31 июля 2023 11:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
ЧВК "Вагнер" прекратила вербовку наемников, — Пригожин
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что перестает вербовать новых наемников. По его словам, дефицита в личном составе нет.

Об этом сообщает BBC.

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ЧВК "Вагнер" прекратила вербовку новых наемников

"На данный момент время открытия центров по набору пока не определено. Пока мы не испытываем дефицита в личном составе, мы не планируем осуществлять новый набор", — заявил Пригожин.

Эту информацию главарь ЧВК распространил через Telegram-канал, где подтвердил, что "Вагнер" прекратила вербовку.

По его словам, наемники продолжают работу в Африке и в "подготовительных центрах" в Беларуси. Пригожин говорит, что большая часть "вагнеровцев" сейчас в отпуске.

Издание сообщает, что в конце июня, примерно через неделю после попытки мятежа и через месяц после вывода с фронта "вагнеровцев", ЧВК еще продолжала вербовку по всей РФ.

Напомним, с середины июля этого года по меньшей мере несколько тысяч "вагнеровцев" закрепились в военном лагере в Целе в центральной части Беларуси. Снимки показывают, что на ранее почти пустой объект прибыли сотни транспортных средств. Наемники ЧВК могли отдать свою тяжелую технику для военных РФ.

Также мы писали, что после неудачного военного переворота Евгения Пригожина его наемники ЧВК "Вагнер" продолжают прибывать на территорию Беларуси. Сейчас там насчитывается более 5 тысяч бойцов.

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