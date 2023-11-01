ПВК "Вагнер" знову набирає бойовиків у Росії, – ЗМІ

Бойовики ПВК "Вагнер". Фото: росЗМІ

У ряді російських регіонів, включаючи Перм та Новосибірськ, йде активний набір військовослужбовців для нової структури, пов'язаної з Росгвардією та групою Вагнера. Керівництвом цього підрозділу займається Павло Пригожин, син творця ПВК Вагнера Євгена Пригожина.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Як здійснюється набір у нову військову структуру

У повідомленні наголошується, що пріоритет при наборі надається кандидатам з бойовим досвідом, у тому числі тим, хто раніше перебував у ПВК Вагнера. Заробітна плата найперших найманців коливатиметься в діапазоні від 80 до 240 тисяч рублів, і тривалість контракту починається з шести місяців.

Також журналісти стверджують, що нещодавно у Новосибірську було підтверджено, що набір до цієї групи ведеться вже кілька днів. Проте зазначено обмеження щодо прийому: виключено осіб із судимістю або проблемами зі здоров'ям.

За деякими даними, інформація про відновлення набору в ПВК Вагнера вперше з'явилася в телеграм-каналах та громадах, пов'язаних із цією групою, наприкінці жовтня.

Повідомляється, що перехід деяких елементів ПВК Вагнера під егіду Росгвардії обговорювали особисто Павло Пригожин та командир цієї приватної військової компанії Антон Єлізаров, відомий також як "Лотос".

Нагадаємо, що Росгвардія вербує колишніх бійців "Вагнера" до загонів чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Вони вже ведуть бойові дії на кількох дільницях фронту України.