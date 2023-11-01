ЧВК "Вагнер" снова набирает боевиков в России, – СМИ

Боевики ЧВК "Вагнер". Фото: росСМИ

В ряде российских регионов, включая Пермь и Новосибирск, идет активный набор военнослужащих для новой структуры, связанной с Росгвардией и группой Вагнера. Руководством этого подразделения занимается Павел Пригожин, сын создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Как осуществляется набор в новую военную структуру

В сообщении указывается, что приоритет при наборе отдается кандидатам с боевым опытом, в том числе тем, кто ранее состоял в ЧВК Вагнера. Заработная плата перспективных наемников будет колебаться в диапазоне от 80 до 240 тысяч рублей, и длительность контракта начинается с шести месяцев.

Также журналисты утверждают, что недавно в Новосибирске было подтверждено, что набор в эту группу ведется уже несколько дней. Тем не менее отмечены ограничения по приему: исключены лица с судимостью или проблемами со здоровьем.

По некоторым данным, информация о возобновлении набора в ЧВК Вагнера впервые появилась в телеграм-каналах и общинах, связанных с этой группой, в конце октября.

Сообщается, что переход некоторых элементов ЧВК Вагнера под эгиду Росгвардии обсуждали лично Павел Пригожин и командир этой частной военной компании Антон Елизаров, известный также как "Лотос".

Напомним, что Росгвардия вербует бывших бойцов "Вагнера" в отряды чеченского спецназа "Ахмат". Они уже ведут боевые действия на нескольких участках фронта Украины.