Радниця терориста Пасічника агітує молодь ЛНР до війни проти України — СБУ втрутилася

Радниця так званого голови "ЛНР" Юлія Величко. Фото: росЗМІ

Співробітники Служби безпеки України зібрали докази проти "глави молодіжного департаменту Росії" у ЛНР Юлії Величко. Їй загрожує до десяти років ув'язнення.

Про це повідомляє СБУ.

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Діяльність Юлії Величко у "ЛНР"

Повідомляється, що Величко було призначено на цю посаду в середині 2023 року. Раніше Величко працювала радником у лідера терористичного угруповання "ЛНР" Леоніда Пасічника і закликала молоде покоління підтримувати російські військові дії після масштабного вторгнення.

Наразі радниця координує діяльність створеного РФ “молодіжного парламенту ЛНР”. Це структура, метою якої є формування публічної думки щодо підтримки російської влади серед молодих громадян на окупованій території Луганська.

Також Величко займалася підбором "представників" з-поміж лояльних до Росії для участі у "юнацькому парламенті Держдуми РФ" у столиці Росії.

У Москві ці "посли" проходять курс з ідеології, що відповідає інтересам Кремля, і отримують матеріали щодо залучення своїх ровесників із Донбасу до агресивної війни проти України.

Де зараз знаходиться Величко і що їй загрожує

Наразі Величко знаходиться у недоступній для правоохоронних органів зоні східної України. Продовжуються активні дії щодо її упіймання та притягнення до відповідальності.

Якщо винність буде доведено, їй може бути призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Нагадаємо, що співробітники СБУ у співпраці з Нацполіцією ліквідували діяльність псевдорелігійної секти АллатРа. Ця група поширювала країни ідеологію, підтримує курс Кремля.