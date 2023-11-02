Советница террориста Пасечника агитирует молодежь ЛНР к войне против Украины — СБУ вмешалась

Советница так называемого главы "ЛНР" Юлия Величко. Фото: росСМИ

Сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательства против "главы молодежного департамента России" в “ЛНР” Юлии Величко. Ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Об этом сообщает СБУ.

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Деятельность Юлии Величко в "ЛНР"

Сообщается, что Величко была назначена на этот пост в середине 2023 года. Ранее Величко работала в качестве советника у лидера террористической группировки "ЛНР" Леонида Пасечника и призывала молодое поколение поддерживать российские военные действия после масштабного вторжения.

Сейчас советница координирует деятельность созданного РФ “молодежного парламента ЛНР”. Это структура, целью которой является формирование публичного мнения о поддержке российской власти среди молодых граждан в оккупированной территории Луганска.

Также Величко занималась подбором "представителей" из числа лояльных к России для участия в "юношеском парламенте Госдумы РФ" в столице России.

В Москве эти "послы" проходят курс по идеологии, соответствующего интересам Кремля, и получают материалы по вовлечению своих ровесников из Донбасса в агрессивную войну против Украины.

Где сейчас находится Величко и что ей грозит

На данный момент Величко находится в недоступной для правоохранительных органов зоне восточной Украины. Продолжаются активные действия по её поимке и привлечению к ответственности.

Если виновность будет доказана, ей может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Напомним, что сотрудники СБУ в сотрудничестве с Нацполицией ликвидировала деятельность псевдорелигиозной секты АллатРа. Эта группа распространяла в стране идеологию, поддерживающую курс Кремля.