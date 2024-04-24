Ракети ATACMS для України — ЗМІ дізналися деталі щодо рішення США

Далекобійні ракети ATACMS. Фото: Military-Today

У новому пакеті військової допомоги для України США, ймовірно, вперше надішлють нашій державі далекобійні ракети ATACMS. Такі повітряні цілі здатні бити на відстань до 300 кілометрів.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на власні джерела.

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США вперше передадуть Україні далекобійні ракети ATACMS. Вони увійдуть в новий пакет допомоги, який нещодавно ухвалила Америка.

Зазначається, що восени 2023 року США вперше відправили в Україну варіант ракетної системи середньої дальності ATACMS, однак він мав майже вдвічі меншу дальність — 165 км. Версія більшої дальності може досягати 305 км.

Посилаючись на свої джерела, видання повідомляє, що перший транш допомоги на суму 1 мільярд доларів зможуть виділити протягом декількох днів. Він включатиме боєприпаси для систем ППО, вибухівку та автівки Bradley.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США підтримав пакет законопроєктів про надання допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та конфіскацію активів РФ. "За" проголосували 79 сенаторів, а "проти" — лише 18.

Водночас президент Сполучених Штатів Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні вже сьогодні, 24 квітня, коли той опиниться на його столі. Це дасть можливість розпочати відправлення зброї та обладнання до нашої країни вже цього тижня.