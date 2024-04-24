Ракеты ATACMS для Украины — СМИ узнали детали решения США

Дальнобойные ракеты ATACMS. Фото: Military-Today

В новом пакете военной помощи для Украины США, вероятно, впервые пошлют нашему государству дальнобойные ракеты ATACMS. Такие воздушные цели способны бить на расстояние до 300 км.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники.

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США впервые передадут Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Они войдут в новый пакет помощи, недавно принятый Америкой. Эти ракеты способны бить на расстояние до 300 км.

Отмечается, что осенью 2023 США впервые отправили в Украину вариант ракетной системы средней дальности ATACMS, однако он имел почти вдвое меньшую дальность — 165 км.

Ссылаясь на свои источники, издание сообщает, что первый транш пособия на сумму 1 миллиард долларов смогут выделить в течение нескольких дней. Он будет включать боеприпасы для систем ПВО, взрывчатку и машины Bradley.

Напомним, 24 апреля Сенат США поддержал пакет законопроектов о предоставлении помощи Украине, Израилю, Тайваню и конфискации активов РФ. "За" проголосовали 79 сенаторов, а "против" — всего 18.

В то же время президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал подписать законопроект о помощи Украине уже сегодня, 24 апреля, когда тот окажется на его столе. Это позволит начать отправку оружия и оборудования в нашу страну уже на этой неделе.