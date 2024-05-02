Ракети, КАБи і БпЛА — Зеленський розповів, скільки повітряних цілей запустила РФ у квітні

Володимир Зеленський. Фото: ОП

Лише за квітень цього року країна-агресор Росія випустила по Україні понад 3800 повітряних цілей. Це, зокрема, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у четвер, 2 травня.

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"Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України", — написав Зеленський, говорячи про кількість випущених повітряних цілей.

Він додав, що жителі від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон постійно страждають від підсутних ворожих обстрілів. Глава держави наголшує, що тисячі життів вдалося врятувати завдяки допомозі союзникам, які підтримують український повітряний щит та посилюють санкції проти РФ.

Разом із тим, за словами Зеленського, російські атаки забрали багато життів.

"Лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту", — написав Зеленський.

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС

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Нагадаємо, за минулу добу під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів Харківщині. Ворожі атаки забрали життя четверо людей, ще 14 поранила.

Того ж дня російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення.

Крім того, ворог поцілив в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі. Унаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували.