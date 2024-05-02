Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ракети, КАБи і БпЛА — Зеленський розповів, скільки повітряних цілей запустила РФ у квітні arrow

Ракети, КАБи і БпЛА — Зеленський розповів, скільки повітряних цілей запустила РФ у квітні

2 травня 2024 14:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ракети, КАБи і БпЛА — Зеленський розповів, скільки повітряних цілей запустила РФ у квітні
Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Лише за квітень цього року країна-агресор Росія випустила по Україні понад 3800 повітряних цілей. Це, зокрема, ракети, керовані авіаційні бомби (КАБи) та безпілотники. 

Про це розповів президент Володимир Зеленський у четвер, 2 травня. 

Читайте також:

Кількість випущених ракет, КАБів та дронів по Україні за квітень

"Лише за один цей квітень російські терористи застосували понад 300 ракет різних типів, майже 300 "шахедів" і більше ніж 3200 керованих авіабомб проти України", — написав Зеленський, говорячи про кількість випущених повітряних цілей. 

Він додав, що жителі від Сумщини до Одещини, Дніпровщина, Харківщина, Донеччина, Миколаїв, Херсон постійно страждають від підсутних ворожих обстрілів. Глава держави наголшує, що тисячі життів вдалося врятувати завдяки допомозі союзникам, які підтримують український повітряний щит та посилюють санкції проти РФ. 

Разом із тим, за словами Зеленського, російські атаки забрали багато життів. 

"Лише силою можна зупинити цей терор. Силою нашого народу, силою єдності світу, силою тиску на Росію, силою систем ППО, які надаються Україні, силою наших воїнів, які утримують лінію фронту", — написав Зеленський. 

Обстріл України у квітні
Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС
російські обстріли у квітні
Наслідки обстрілів. Фото: ДСНС
обстріли РФ у квітні
Скриншот

 

Нагадаємо, за минулу добу під артилерійськими та мінометними ударами були 17 населених пунктів Харківщині. Ворожі атаки забрали життя четверо людей, ще 14 поранила. 

Того ж дня російські загарбники обстріляли населений пункт Гірник на Донеччині. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще шестеро отримали поранення. 

Крім того, ворог поцілив в сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Одесі. Унаслідок атаки постраждало 14 людей. 13 травмованим надали медичну допомогу на місці. Ще одного потерпілого госпіталізували.

Володимир Зеленський
війна
росіяни
обстріли
окупанти
ППО
ракети
дрони
війна в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри