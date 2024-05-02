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Ракеты, КАБы и БпЛА — Зеленский рассказал, сколько воздушных целей запустила РФ в апреле

2 мая 2024 14:02
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Ракеты, КАБы и БпЛА — Зеленский рассказал, сколько воздушных целей запустила РФ в апреле
Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Только за апрель этого года страна-агрессор Россия выпустила по Украине более 3800 воздушных целей. Это, в частности, ракеты, управляемые авиационные бомбы (КАБ) и беспилотники.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в четверг, 2 мая.

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"Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет разных типов, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб против Украины", — написал Зеленский, говоря о количестве выпущенных воздушных целей.

Он добавил, что жители от Сумщины до Одесщины, Днепровщина, Харьковщина, Донетчина, Николаев, Херсон постоянно страдают от вражеских обстрелов. Глава государства отмечает, что тысячи жизней удалось спасти благодаря помощи союзникам, поддерживающим украинский воздушный щит и усиливающим санкции против РФ.

Вместе с тем, по словам Зеленского, российские атаки забрали много жизней.

"Только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, предоставляемых Украине, силой наших воинов, удерживающих линию фронта", — написал Зеленский.

обстрел Украины в апреле
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
российские обстрелы в апреле
Последствия обстрелов. Фото: ГСЧС
обстрелы РФ в апреле
Скриншот

 

Напомним, за минувшие сутки под артиллерийскими и минометными ударами находились 17 населенных пунктов Харьковщины. Вражеские атаки забрали жизни четырех человек, еще 14 ранили.

В тот же день российские захватчики обстреляли населенный пункт Горняк Донецкой области. В результате удара два человека погибли, еще шестеро получили ранения.

Кроме того, враг попал в сортировочное депо и грузовое отделение "Новой почты" в Одессе. В результате атаки пострадали 14 человек. 13 травмированным оказали медицинскую помощь на месте. Еще один пострадавший госпитализирован.

Владимир Зеленский
война
россияне
обстрелы
оккупанты
ПВО
ракеты
дроны
война в Украине

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