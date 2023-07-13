Яку зброю отримає Україна за підсумками саміту НАТО у Вільнюсі

Президент Володимир Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Головною темою саміту Північноатлантичного альянсу у столиці Литви Вільнюсі для України, звісна річ, була тема майбутнього/можливого запрошення до складу країн-членів НАТО. Але не тільки цим запам'ятаються два липневі дні, проведені українською делегацією на зустрічі лідерів Заходу.

Ціла низка партнерів України заявила про нові пакети військової допомоги, кожен на своєму рівні – але в цілому виходить досить оптимістична картина. І почати варто з того виду зброї, який зараз є критично важливим для ЗСУ і найнебезпечнішим для окупаційного контингенту

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Французькі Storm Shadow

Ще у перший день саміту, 11 травня, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет великої дальності SCALP. Більш того, у той же день французьке видання Le Mond заявило, що перші екземпляри цих ракет уже приїхали до України і були отримані Силами оборони.

Подібна "красота гри", коли зброя доставляється за призначенням рівно у момент оголошення цього траншу, звісно ж, є не експромтом, а ретельно спланованою операцією. Операцією, яка має на меті продемонструвати не сам факт військової підтримки як такий, а її системність та фактично автоматизованість цього процесу. Як тут не згадати ситуацію 2022 року, коли навіть значно менш вартісна військова допомога вибивалася у Франції досить довгим і марудним шляхом.

Що таке ракети SCALP? Тут для Збройних сил України немає нічого нового і невідомого, бо це ті самі Storm Shadow, але які виготовляються французькою стороною. (Цей вид зброї є наслідком співпраці двох великих європейських держав – Великої Британії та Франції, і, як часто це буває у їхній співпраці, у кожній з країн має власне маркування.)

Ракети Storm Shadow для російсько-української війни є, говорячи образно, справжнім караючим мечем. Міністр оборони Олексій Резніков у кінці травня зазначав, що успішність запусків цих ракет – 100%. Тобто – куди планували влучити, туди і влучили. Що хотіли знищити, те і знищили. На початку липня у Головному управлінні розвідки заявили про те, що цими ракетами був уражений Чонгарський міст, який з'єднує Крим через Херсонщину із окупованими районами Запорізької області. Із останніх, поки що не верифікованих, новин про використання британських далекобійних ракет можна згадати інформацією про знищення російського генерал-лейтенанта Олега Цокова у Бердянську, на самому півдні окупованої материкової території.

Усього на озброєнні французької армії, за інформацією профільних ЗМІ, 400 таких ракет. Україна, за неофіційними даними, отримає 12,5%, себто 50 одиниць цієї зброї. Для боротьби із логістикою окупантів, для знищення складів, скупчень військ та інших військових об'єктів у глибокому тилу – це дуже серйозна підтримка. Принаймні, пропагандистські поїздки Володимира Путіна по окупованих українських землях завершилися, тепер це можна стверджувати цілком упевнено.

Німеччина закриває небо і посилює "землю"

Оголосила про новий військовий пакет й інша головна країна материкової Європи. Загальний кошторис цього німецького пакету становить 700 мільйонів євро. Розглянемо детальніше, що приїде до України після вільнюського саміту.

По-перше, це дві додаткові установки протиповітряної оборони Patriot. Ці системи ППО, які були встановлені у столичному регіоні, продемонстрували свою неймовірну успішність, збивши не просто усі крилаті ракети, а і балістику, зокрема, легендарні "Кинджали", яким, як намагалися переконати західний світ з Кремля, немає жодних аналогів у світі – і збити їх неможливо жодним існуючим видом протиповітряного і протиракетного озброєння.

"Київські" Partiot'и продемонстрували, що таке "закрите небо" – навіть коли ти воюєш із "другою армією світу". Тепер, очевидно, прийшов час закрити інші українські регіони. Де будуть встановлені ці дві системи ППО, в пресі навряд чи повідомлятимуть, але можна припустити, що щонайменше одна з них закриє небо над Львовом. Головне місто заходу України і фактично запасна столиця на початку війни днями серйозно постраждало від ракетної атаки, тож системи Patriot там будуть більш ніж доречні.

Але не тільки протиракетною обороною обмежується новий німецький пакет. Сюди, крім традиційно великої кількості артилерійських боєприпасів, входять, зокрема, 25 бойових танків Leopard 1A5 та 40 бойових машин піхоти Marder. Про необхідність цієї військової техніки говорити не випадає – на півдні та сході триває контрнаступ, в якому ми, як не крути, втрачаємо і людей, і техніку. І для того, аби мінімізувати втрати людські (бо це єдиний ресурс, яким не може чи не хоче забезпечити нас Захід), потрібна саме така європейська техніка. Для усього цього ж Німеччина надає і п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин.

Тож у свіжої німецької допомоги два чіткі акценти – на продовження контрнаступу і звільнення окупованих територій та одночасно на закриття неба над тими регіонами, про які перед самітом НАТО у Вільнюсі згадав у інтерв'ю виданню Die Zeit очільник комітету Бундестагу із закордонних справ Міхаель Рот. Він, нагадаємо, припустив, що Україна могла б отримати гарантії безпеки НАТО чи кількох країн Альянсу для тих регіонів, які є під чітким контролем української влади, де не відбувається бойових дій – тобто для тилу, куди росіяни дістають лише ракетами. А яка гарантія може бути кращою за системи ППО Patriot?

Дрони і БТР з усього світу

За великим рахунком, про нові пакети військової допомоги – крім загальної авіаційної коаліції, яка нарешті з'явилася на світ як реальна структура і уже в серпні розпочне підготовку воїнів Повітряних сил ЗСУ – Володимир Зеленський повідомляв чи не після кожної зустрічі на полях саміту Альянсу у Вільнюсі.

Звісно, не завжди Президент конкретизував свіжі українські здобутки. Так, зустріч із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте Володимир Зеленський прокоментував наступним чином: "Домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії". Що саме надійде до України від цієї країни, побачимо згодом.

Але деякі деталі від інших учасників саміту – причому не тільки від членів НАТО – все-таки з'явилися у відкритому доступі. Так, Норвегія заявила про те, що передасть Україні ще тисячу безпілотних літальних апаратів Black Hornet. "Ще" означає, що ці норвезькі дрони Збройні сили України уже використовували на полях війни – і, як з гордістю зазначили у міноборони Норвегії, українці залишилися задоволеними роботою "Чорних шершнів". Значить, чергова партія потрапить у навчені руки, які уже знають, як їх використати на максимальну шкоду ворогу.

Така сама ситуація і з австралійськими бронетранспортерами Bushmaster, які уже їздять театром бойових дій. Після зустрічі із Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі оголосив про передачу чергової партії БТР на потреби ЗСУ. Українська армія отримає 30 одиниць цієї техніки на додачу до переданих раніше 90-та.

Підсумовуючи цей огляд, зазначимо, що суто військовий підсумок саміту Північноатлантичного альянсу у Литви є дуже сильним. Не можна сказати, що загальний обсяг допомоги, оголошений у Вільнюсі, є максимальним – ATACMS ми ж досі не отримали, та і F-16 досі не долетіли. Але, попри все, свіжий пакет військової підтримки ЗСУ сукупно є досить потужним, закриває різноманітні потреби Сил оборони України і дозволяє як продовжувати, ба більше, посилювати контрнаступ, так і щільніше закрити тилові міста від російських ракет.

І не тільки міста. Німецький завод Rheinmetall, виробник танків Leopard 2, БМП Marder, САУ PzH 2000, анонсував відкриття у західній частині України спільного із українцями заводу із виробництва бронетехніки. Такий об'єкт безперечно стане жаданим об'єктом для російських ракет. Отут і стануть у нагоді обіцяні у Вільнюсі прем'єр-міністром Німеччини Олафом Шольцом системи ППО Patriot. А захищена цими системами бронетехніка уже наступного року покаже себе в бою проти російських окупантів.