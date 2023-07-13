Какое оружие получит Украина по итогам саммита НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе. Фото: Reuters/Kacper Pempel

Главной темой саммита Североатлантического альянса в столице Литвы Вильнюсе для Украины, конечно, была тема будущего/возможного приглашения в состав стран-членов НАТО. Но не только этим запомнятся два июльских дня, проведенных украинской делегацией на встрече лидеров Запада.

Целый ряд партнеров Украины заявил о новых пакетах военной помощи, каждый на своем уровне — но в целом получается достаточно оптимистичная картина. И начать стоит с того вида оружия, который сейчас критически важен для ВСУ и самый опасный для оккупационного контингента.

Читайте также:

Французский Storm Shadow

Еще в первый день саммита, 11 мая, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет большой дальности SCALP. Более того, в тот же день французское издание Le Mond заявило, что первые экземпляры этих ракет уже приехали в Украину и были получены Силами обороны.

Подобная "красота игры", когда доставляется оружие по назначению ровно в момент объявления этого транша, конечно, является не экспромтом, а тщательно спланированной операцией. Целью операции является продемонстрировать не сам факт военной поддержки как таковой, а ее системность и фактически автоматизированность этого процесса. Как тут не вспомнить ситуацию 2022 года, когда даже гораздо менее стоимостная военная помощь выбивалась у Франции довольно длинным и медленным путём.

Что такое ракеты SCALP? Здесь для Вооруженных сил Украины нет ничего нового и неизвестного, потому что это те же Storm Shadow, но изготавливаемые французской стороной. (Этот вид оружия является следствием сотрудничества двух крупных европейских государств — Великобритании и Франции, и, как часто это бывает в их сотрудничестве, в каждой из стран имеет свою маркировку.)

Ракеты Storm Shadow для российско-украинской войны являются, говоря образно, настоящим карающим мечом. Министр обороны Алексей Резников в конце мая отмечал, что успешность запусков этих ракет — 100%. То есть — куда планировали попасть, туда и попали. Что хотели уничтожить, то и уничтожили. В начале июля в Главном управлении разведки заявили о том, что этими ракетами был поражен Чонгарский мост, соединяющий Крым через Херсонскую область с оккупированными районами Запорожской области. Из последних, пока не верифицированных, новостей об использовании британских дальнобойных ракет можно упомянуть информацию об уничтожении российского генерал-лейтенанта Олега Цокова в Бердянске, на самом юге оккупированной материковой территории.

Всего на вооружении французской армии, по информации профильных СМИ, 400 таких ракет. Украина, по неофициальным данным, получит 12,5%, то есть 50 единиц этого оружия. Для борьбы с логистикой оккупантов, для уничтожения складов, скоплений войск и других военных объектов в глубоком тылу — это очень серьезная поддержка. По крайней мере пропагандистские поездки Владимира Путина по оккупированным украинским землям завершились, теперь это можно утверждать вполне уверенно.

Германия закрывает небо и усиливает "землю"

Объявила новый военный пакет и другая главная страна материковой Европы. Общая смета этого немецкого пакета составляет 700 миллионов евро. Рассмотрим подробнее, что приедет в Украину после вильнюсского саммита.

Во-первых, это две дополнительные установки противовоздушной обороны Patriot. Эти системы ПВО, установленные в столичном регионе, продемонстрировали свою невероятную эффективность, сбив не просто все крылатые ракеты, но и баллистику, в частности, легендарные "Кинжалы", которым, как пытались убедить западный мир из Кремля, нет никаких аналогов в мире — и сбить их невозможно никаким существующим видом противовоздушного и противоракетного вооружения.

"Киевские" Partiot'ы продемонстрировали, что такое "закрытое небо" — даже когда ты воюешь со "второй армией мира". Теперь, очевидно, пришло время закрыть другие украинские регионы. Где будут установлены эти две системы ПВО, в прессе вряд ли будут сообщать, но можно предположить, что, по меньшей мере, одна из них закроет небо над Львовом. Главный город запада Украины и фактически запасная столица в начале войны на днях серьезно пострадал от ракетной атаки, поэтому системы Patriot там будут более чем уместны.

Но не только противоракетной обороной ограничивается новый германский пакет. Сюда кроме традиционно большого количества артиллерийских боеприпасов входят, в частности, 25 боевых танков Leopard 1A5 и 40 боевых машин пехоты Marder. О необходимости этой военной техники говорить не приходится — на юге и востоке идет контрнаступление, в котором мы, как ни крути, теряем и людей, и технику. И для того, чтобы минимизировать потери человеческие (потому что это единственный ресурс, которым не может или не хочет обеспечить нас Запад), нужна именно такая европейская техника. Для всего этого же Германия предоставляет пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин.

Поэтому у свежей немецкой помощи два четких акцента — на продолжение контрнаступления и освобождения оккупированных территорий и одновременно на закрытие неба над теми регионами, о которых перед саммитом НАТО в Вильнюсе упомянул в интервью изданию Die Zeit глава комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот. Он, напомним, предположил, что Украина могла бы получить гарантии безопасности НАТО или нескольких стран Альянса для тех регионов, которые находятся под четким контролем украинских властей, где не совершаются боевые действия — то есть для тыла, куда россияне достают только ракетами. А какая гарантия может быть лучше системы ПВО Patriot?

Дроны и БТР со всего мира

По большому счету, о новых пакетах военной помощи — кроме общей авиационной коалиции, которая наконец-то появилась на свет как реальная структура и уже в августе начнет подготовку воинов Воздушных сил ВСУ — Владимир Зеленский сообщал чуть ли не после каждой встречи на полях саммита Альянса в Вильнюсе .

Конечно, не всегда Президент конкретизировал свежие украинские достижения. Так, встречу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Владимир Зеленский прокомментировал следующим образом: "Договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии". Что именно поступит в Украину от этой страны, увидим впоследствии.

Но некоторые детали от других участников саммита — причем не только от членов НАТО — все-таки появились в открытом доступе. Норвегия заявила о том, что передаст Украине еще тысячу беспилотных летательных аппаратов Black Hornet. "Еще" означает, что эти норвежские дроны Вооруженные силы Украины уже использовали на полях войны — и, как с гордостью отметили в минобороны Норвегии, украинцы остались довольны работой "Черных шершней". Значит, очередная партия попадет в обученные руки, которые уже знают, как их использовать в ущерб врагу.

Такая же ситуация и с австралийскими бронетранспортерами Bushmaster, уже ездящими по театру боевых действий. После встречи с Владимиром Зеленским премьер-министр Австралии Энтони Албанизи объявил о передаче дежурной партии БТР на нужды ВСУ. Украинская армия получит 30 единиц этой техники в дополнение к переданным ранее 90.

Подытоживая этот обзор, отметим, что чисто военный итог саммита Североатлантического альянса у Литвы очень серьезный. Нельзя сказать, что общий объем помощи, объявленный в Вильнюсе, является максимальным — ATACMS мы до сих пор не получили, да и F-16 до сих пор не долетели. Но, несмотря ни на что, свежий пакет военной поддержки ВСУ совокупно достаточно мощный, закрывает разнообразные потребности Сил обороны Украины и позволяет как продолжать, более того, усиливать контрнаступление, так и плотнее закрыть тыловые города от российских ракет.

И не только города. Немецкий завод Rheinmetall, производитель танков Leopard 2, БМП Marder, САУ PzH 2000, анонсировал открытие в западной части Украины совместного с украинцами завода по производству бронетехники. Такой объект, безусловно, станет желанным объектом для российских ракет. Здесь и пригодятся обещанные в Вильнюсе премьер-министром Германии Олафом Шольцом системы ПВО Patriot. А защищенная этими системами бронетехника уже в следующем году покажет себя в бою против российских оккупантов.