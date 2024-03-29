Ракети з Ту-95 вже над областями — масштабна повітряна тривога
Масштабна повітряна тривога в Україні зараз 29 березня стрімко поширилась на "білі" області. Ракети, які випустили літаки Ту-95, вже в повітряному просторі нашої країни.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Масштабна повітряна тривога зараз 29 березня
За даними військових, крилаті ракети летять в бік Полтавської області через Харківську. Також виявили рух ракети в бік Дніпра.
Оновлено 04:17. Повітряні сили повідомляють про нові ракети, які залітають через Сумську область в бік Полтавської.
Оновлено 04:32. Згідно з попередженнями про рух ракет від українських захисників, цілі летять на захід.
Тим часом безпілотник у Львівській області прямує в бік Стрийського району.
Оновлено 04:40. Ракети змінили напрямок.
За даними пабліка "Николаевский Ванек", ймовірно кінцева ціль ракет — Львівська область. Наразі цілі тримають курс на захід.
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