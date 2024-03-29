Ракеты из Ту-95 над областями — масштабная воздушная тревога.
29 марта 2024 04:05
обновлено: 04:08
Крылатая ракета в небе. Фото: СНБО
Масштабная воздушная тревога в Украине сейчас 29 марта стремительно распространилась на "белые" области. Ракеты, выпущенные самолетами Ту-95, уже находятся в воздушном пространстве нашей страны.
Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.
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По данным военных, крылатые ракеты улетают в сторону Полтавской области через Харьковскую. Также обнаружили движение ракеты в сторону Днепра.
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