Ракеты из Ту-95 над областями — масштабная воздушная тревога.

Крылатая ракета в небе. Фото: СНБО

Масштабная воздушная тревога в Украине сейчас 29 марта стремительно распространилась на "белые" области. Ракеты, выпущенные самолетами Ту-95, уже находятся в воздушном пространстве нашей страны.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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По данным военных, крылатые ракеты улетают в сторону Полтавской области через Харьковскую. Также обнаружили движение ракеты в сторону Днепра.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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