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Ракетна атака на Київ: з'явилося відео моменту влучання по супермаркету

30 серпня 2023 16:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Ракетна атака на Київ: з'явилося відео моменту влучання по супермаркету
Вибух внаслідок нічної атаки на Київ. Скриншот
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У ніч проти 30 серпня російські війська знову обстріляли Україну. Зокрема, постраждала Київщина. Уламки збитої ракети впали на будівлю одного із супермаркетів.

Видання The Guardian опублікувало відео нічого обстрілу.

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Видання показало, яким насправді був вибух, від якого жахнулися кияни.

 

Що відомо про атаку на Київ

Вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Сили ППО ліквідували понад 20 ворожих цілей, однак внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.

Ворог завдав удару по столиці України. Силам ППО вдалося знищити ракети, однак від падіння уламків в різних районах Києва загинуло дві людини. Ще три отримали поранення різного ступеня важкості. Потерпілим вже надали усю необхідну медичну допомогу та госпіталізували до лікарні.

Через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан". Внаслідок цього постраждало багато товару. Працівники кажуть, що працювали у нічну зміну. Через падіння уламків на дах, система одразу запустила пожежну сигналізацію, тому приміщення залило водою.  

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