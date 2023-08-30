Ракетная атака на Киев: появилось видео момента попадания по супермаркету

Взрыв в результате ночной атаки на Киев. Скриншот

В ночь на 30 августа российские войска вновь обстреляли Украину . В частности, пострадала Киевщина. Обломки сбитой ракеты упали на здание одного из супермаркетов.

Издание The Guardian опубликовало видео ничего обстрела.

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Издание показало, каким был взрыв, от которого ужаснулись киевляне.

Что известно об атаке на Киев

Ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БПЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 вражеских целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также погибли и травмированы.

Враг нанес удар по столице Украины. Силам ПВО удалось уничтожить ракеты, однако от падения обломков в разных районах Киева погибли два человека . Еще три получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим уже была оказана вся необходимая медицинская помощь и госпитализирован в больницу.

Из-за ночной атаки РФ в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". В результате пострадало много товара. Работники говорят, что работали в ночную смену. Из-за падения обломков на крышу система сразу запустила пожарную сигнализацию, поэтому помещение залило водой.