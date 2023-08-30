Ракетная атака на Киев: появилось видео момента попадания по супермаркету
В ночь на 30 августа российские войска вновь обстреляли Украину . В частности, пострадала Киевщина. Обломки сбитой ракеты упали на здание одного из супермаркетов.
Издание The Guardian опубликовало видео ничего обстрела.
Ракетная атака на столицу
Издание показало, каким был взрыв, от которого ужаснулись киевляне.
Что известно об атаке на Киев
Ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БПЛА и ракет. Силы ПВО ликвидировали более 20 вражеских целей, однако в результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также погибли и травмированы.
Враг нанес удар по столице Украины. Силам ПВО удалось уничтожить ракеты, однако от падения обломков в разных районах Киева погибли два человека . Еще три получили ранения разной степени тяжести. Пострадавшим уже была оказана вся необходимая медицинская помощь и госпитализирован в больницу.
Из-за ночной атаки РФ в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". В результате пострадало много товара. Работники говорят, что работали в ночную смену. Из-за падения обломков на крышу система сразу запустила пожарную сигнализацию, поэтому помещение залило водой.