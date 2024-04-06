Ракетна небезпека — Повітряні сили попереджають про пуски ракет з Ту-95
Повітряні сили Збройних сил України оголосили ракетну небезпеку в північних, східних та південних областях. За словами військових, є загроза пусків ракет із літаків Ту-95 мс, які увійдуть у наш повітряний простір близько після 05:00.
Про це Повітряні сили повідомляють у Telegram.
Ракетна небезпека — пуски Ту-95 мс 6 квітня
"Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — зазначили захисники.
За їх даними, приблизний час, коли крилаті ракети перетнуть кордон України становить близько 05:00. Цілі будуть заходити з північного сходу.
За інформацією пабліка "Николаевский Ванек", ракети запустили два літаки Ту-95, які злетіли з аеродрому в Оленьї, що на території Росії.
Крім того, над областями ще літають "шахеди". Їх помітили у Вінницькій області та на межі Вінницької і Хмельницької. Також цілі є в Київській та в Чернігівській областях.
Повітряна тривога охопила ледь не всю територію України.
Оновлено 04:48. Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" в бік Старокостянтинова Хмельницької області.
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