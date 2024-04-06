Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ракетна небезпека — Повітряні сили попереджають про пуски ракет з Ту-95 arrow

Ракетна небезпека — Повітряні сили попереджають про пуски ракет з Ту-95

6 квітня 2024 04:13
оновлено: 05:05
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ракетна небезпека — Повітряні сили попереджають про пуски ракет з Ту-95
Крилата ракета летить повітряним простором. Фото: РНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряні сили Збройних сил України оголосили ракетну небезпеку в північних, східних та південних областях. За словами військових, є загроза пусків ракет із літаків Ту-95 мс, які увійдуть у наш повітряний простір близько після 05:00.

Про це Повітряні сили повідомляють у Telegram.

Читайте також:

Ракетна небезпека — пуски Ту-95 мс 6 квітня

"Ракетна небезпека для північних, південних та східних областей, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС", — зазначили захисники. 

За їх даними, приблизний час, коли крилаті ракети перетнуть кордон України становить близько 05:00. Цілі будуть заходити з північного сходу.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

За інформацією пабліка "Николаевский Ванек", ракети запустили два літаки Ту-95, які злетіли з аеродрому в Оленьї, що на території Росії.

Ракетна небезпека — Повітряні сили попереджають про пуски ракет з Ту-95 - фото 2
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Николаевский Ванек"

Крім того, над областями ще літають "шахеди". Їх помітили у Вінницькій області та на межі Вінницької і Хмельницької. Також цілі є в Київській та в Чернігівській областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Повітряна тривога охопила ледь не всю територію України.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 6 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 04:48. Повітряні сили попереджали про рух "шахедів" в бік Старокостянтинова Хмельницької області.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК