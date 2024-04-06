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Ракетная опасность — Воздушные силы предупреждают о пусках ракет с Ту-95

6 апреля 2024 04:13
обновлено: 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетная опасность — Воздушные силы предупреждают о пусках ракет с Ту-95
Крылатая ракета летит воздушным пространством. Фото: СНБО
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушные силы Вооруженных сил Украины объявили ракетную опасность в северных, восточных и южных областях. По словам военных, есть угроза пусков ракет с самолетов Ту-95 мс, которые войдут в наше воздушное пространство после 05:00.

Об этом Воздушные силы сообщают в Telegram.

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"Ракетная опасность для северных, южных и восточных областей из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС" , - отметили защитники.

По их данным, приблизительное время, когда крылатые ракеты пересекут границу Украины, составляет около 05:00. Цели будут заходить с северо-востока.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Кроме того, над областями еще летают "шахеды". Их заметили в Винницкой области и на границе Винницкой и Хмельницкой. Также цели есть в Киевской и Черниговской областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Воздушная тревога охватила чуть ли не всю территорию Украины.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 6 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

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