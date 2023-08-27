Ракетний обстріл Києва вночі 27 серпня: потужні вибухи

Дим підіймається вгору після вибуху в місті. Фото: google.com

Ракети вночі, 27 серпня, маневрують у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунають потужні вибухи.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи біля Києва вночі 27 серпня

Оновлено 05:10. Біля Києва мешканці міста й гості столиці чують потужні вибухи.

Оновлено 05:12. У КМВА повідомили, що біля столиці працюють сили ППО по ракетах.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 05:15. Наразі в Україні зберігається загроза повторних ударів. Всі області залишаються "червоними".

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що Україну знову охопила небезпека ракетного обстрілу вночі, 27 серпня. Є інформація про сильні вибухи в Черкаській області. Повітряна тривога в країні триває.

Також ми писали, що Росія знову тероризує мирне населення України вночі, 27 серпня. Так, вибухи прозвучали в Кропивницькому Кіровоградської області, загроза нового удару зберігається.

Додамо, що гучні вибухи пролунали в Запоріжжі вночі, 27 серпня, внаслідок атаки російських окупантів. Також в області зберігається повітряна тривога.