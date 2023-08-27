Ракетний обстріл Києва вночі 27 серпня: потужні вибухи

Ракетний обстріл Києва: потужні вибухи біля столиці
Ракети вночі, 27 серпня, маневрують у повітряному просторі України. На тлі масштабної повітряної тривоги удар стався по Києву, лунають потужні вибухи.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи біля Києва вночі 27 серпня
Оновлено 05:10. Біля Києва мешканці міста й гості столиці чують потужні вибухи.
Оновлено 05:12. У КМВА повідомили, що біля столиці працюють сили ППО по ракетах.
Оновлено 05:15. Наразі в Україні зберігається загроза повторних ударів. Всі області залишаються "червоними".
Нагадаємо, що Україну знову охопила небезпека ракетного обстрілу вночі, 27 серпня. Є інформація про сильні вибухи в Черкаській області. Повітряна тривога в країні триває.
Також ми писали, що Росія знову тероризує мирне населення України вночі, 27 серпня. Так, вибухи прозвучали в Кропивницькому Кіровоградської області, загроза нового удару зберігається.
Додамо, що гучні вибухи пролунали в Запоріжжі вночі, 27 серпня, внаслідок атаки російських окупантів. Також в області зберігається повітряна тривога.