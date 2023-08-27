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Ракетный обстрел Киева: мощные взрывы возле столице

27 августа 2023 05:09
обновлено: 05:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ракетный обстрел Киева ночью 27 августа: мощные взрывы
Дым поднимается вверх после взрыва в городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ракеты ночью, 27 августа, маневрируют в воздушном пространстве Украины. На фоне масштабной воздушной тревоги удар произошел по Киеву, раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы возле Киева ночью 27 августа

Обновлено 05:10. Возле Киева жители города и гости столицы слышат мощные взрывы.

Обновлено 05:12. В КГВА сообщили, что возле столицы работают силы ПВО по ракетам.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 05:15. В Украине сохраняется угроза повторных ударов. Все области остаются "красными".

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что Украину снова охватила опасность ракетных обстрелов ночью, 27 августа. Есть информация о сильных взрывах в Черкасской области. Воздушная тревога в стране продолжается.

Также мы писали, что Россия снова терроризирует мирное население Украины в ночь на 27 августа. Так, взрывы прозвучали в Кропивницком Кировоградской области, угроза нового удара сохраняется.

Добавим, что громкие взрывы прогремели в Запорожье ночью, 27 августа, в результате атаки российских оккупантов. Также в области сохраняется воздушная тревога.

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