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Ракетний удар по Запоріжжю — кількість жертв знову зросла

22 березня 2024 16:41
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Ракетний удар по Запоріжжю — кількість жертв знову зросла
Рятувальники ГУ ДСНС у Запорізькій області розбирають завали знищених будівель. Фото: Telegram Івана Федорова
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Кількість постраждалих внаслідок ранкового російського ракетного удару по Запоріжжю зросла до 20 поранених. За оновленою інформацією, трагедія забрала життя трьох осіб.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров у своєму блозі в Telegram.

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Ракетний удар по Запоріжжю — кількість жертв знову зросла
Рятувальники ДСНС розбирають завали. Джерело: ДСНС

При цьому чиновник розкрив інформацію стосовно загиблих, серед них — неповнолітня дитина.

"8-річна дівчинка та 35-річний чоловік — донька та батько. Загинули від удару російської ракети по приватному сектору Запоріжжя", — пише він.

Ракетний удар по Запоріжжю — кількість жертв знову зросла
Джерело: Telegram

Ще однією жертвою російських ракет став 62-річний чоловік, який загинув на території ДніпроГЕС.

"Обірвала ранкова ворожа атака і життя 62-річного чоловіка — водія тролейбуса, що рухався греблею ГЕС", — додав Федоров, зауваживши, що пасажирів у транспорті не було.

Ракетний удар по Запоріжжю — кількість жертв знову зросла
Іван Федоров на місці розбору завалів. Джерело: скриншот

Слова голови ОДА підтвердили і в ДСНС, опублікувавши відео з місця розбору завалів.

Ракетний удар по Запоріжжю — останні новини

Нагадаємо, раніше в ніч проти п'ятниці, 22 березня, російські повітряно-космічні сили атакували Запоріжжя. Перші  вибухи пролунали близько 04:00.

За словами Івана Федорова, в місті пролунало вісім вибухів. Через ворожу атаку знову постраждала Запорізька атомна електростанція, яка знову перебуває на межі чергового блекауту. 

Також під удар ворога потрапила найбільша гідроелектростанція ДніпроГЕС, яка також знаходиться у Запоріжжі.

смерть
Запоріжжя
Україна
ГЕС
Іван Федоров
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ракетний удар

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