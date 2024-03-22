Ракетный удар по Запорожью — количество жертв снова выросло

Спасатели ГУ ГСЧС в Запорожской области разбирают завалы уничтоженных зданий. Фото: Telegram Ивана Федорова

Число пострадавших в результате утреннего российского ракетного удара по Запорожью возросло до 20 раненых. По обновленной информации, трагедия унесла жизни трех человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров в своем блоге в Telegram.

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Спасатели ГСЧС разбирают завалы. Источник: ГСЧС

При этом чиновник раскрыл информацию о погибших, среди них несовершеннолетний ребенок.

"8-летняя девочка и 35-летний мужчина — дочь и отец. Погибли от удара российской ракеты по частному сектору Запорожья", — пишет он.

Источник: Telegram

Еще одной жертвой российских ракет стал 62-летний мужчина, погибший на территории ДнепроГЭС.

"Оборвала утренняя враждебная атака и жизнь 62-летнего мужчины — водителя троллейбуса, двигавшегося по плотине ГЭС", — добавил Федоров, заметив, что пассажиров в транспорте не было.

Иван Фёдоров на месте разбора завалов. Источник: скриншот

Слова главы ОГА подтвердили и в ГСЧС, опубликовав видео с места разбора завалов.

Обновлено в 17:08: количество пострадавших, как сообщает ГСЧС, выросло до 25 человек.

Источник: Telegram

Ракетный удар по Запорожью — последние новости

Напомним, ранее в ночь на пятницу, 22 марта, российские воздушно-космические силы атаковали Запорожье. Первые взрывы прогремели около 04:00.

По словам Ивана Федорова, в городе раздалось восемь взрывов. Из-за вражеской атаки снова пострадала Запорожская атомная электростанция, вновь находящаяся на грани очередного блэкаута.

Также под удар врага попала крупнейшая гидроэлектростанция ДнепроГЭС, которая находится в Запорожье.