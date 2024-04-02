Український дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer, характеристики, деталі

Український дистанційний комплекс розмінування Ratel Deminer. Фото: Telegram-канал Михайла Федорова

Україна продовжує розвивати свою військову промисловість. У серійне виробництво запустили дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer. Чим особливий цей вітчизняний зразок розмінувальної техніки, де його випробували і як він збереже життя військовослужбовців – читайте у сьогоднішньому матеріалі від Новини.LIVE.

Про Brave1

За час повномасштабної російсько-української війни у нашій державі з’явилася ціла низка напрямків, кластерів та підприємств, які зайнялися виробництвом актуальної техніки — суто військової чи подвійного призначення. Одним із таким явищ є кластер Brave1.

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Ця структура була створені за підтримки цілої низки державних організацій, зокрема, міністерств:

цифрової трансформації;

оборони;

економіки;

стратегічних галузей промисловості.

Також до проєкту Brave1 є дотичними Генеральний штаб ЗС України та Рада національної безпеки та оборони. Чим же займається ця структура?

Одним із ключових напрямків є виробництво безпілотних апаратів, а також боєприпасів до цих безпілотників. Тема дронів є однією із найнагальніших в контексті нинішньої війни, недаремно ж в складі Збройних сил України нещодавно був створений окремий рід військ – Сили безпілотних систем.

Техніка для розмінування

Та одними безпілотниками робота Brave1 не обмежується. Цей кластер займається різноманітними безпековими системами, медичними забезпеченням, кібербезпекою, роботизованими системами. А ще одним із напрямків діяльності цієї структури стала тема розмінування українських територій.

Саме для цієї діяльності фахівці Brave1 розробили новий дистанційний комплекс розмінування під назвою Ratel Deminer. Цей комплекс створений спеціально для пошуку і нейтралізації одного із найрозповсюдженіших варіантів російських мін – протипіхотних.

Як заявляли розробники, комплекс Ratel Deminer ефективно працює проти таких протипіхотних мін, як ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 та ПМН-2. Фактично це мінний трал, який за допомогою дистанційного керування виявляє ворожі боєприпаси. Дистанційне керування здійснюється за допомогою спеціальної камери денного бачення.

Де випробували Ratel Deminer

Для компанії Brave1 це не перша розробка у цьому напрямку. У Збройних силах України уже використовують наземні роботи Ratel S та Ratel M, які пройшли усі випробування. Новий дистанційний розмінувальний комплекс також уже був випробуваний у бойових умовах.

Відомо, що ці випробування пройшли на території Донецької області, в районі Святогірська. Це місто було захоплене російськими окупантами 7 червня, а 12 вересня під час Слобожанського контрнаступу Збройні сили України звільнили Святогірськ.

Територія міста та околиць, замінована російськими окупантами, вимушено стала чудовим полігоном для апробації Ratel Deminer. Після процесу випробувань мінного трала від Brave1 він отримав статус BRV1. "Це означає, що розробку визначили пріоритетною для Сил безпеки і оборони", — зазначив очільник Мінцифри Михайло Федоров, один із ініціаторів появи цього кластеру.

Україна пришвидшить процес розмінування

Варто зазначити, що дистанційний комплекс для розмінування Ratel Deminer — це уже не дослідний зразок. Ця продукція уже пішла в серійне виробництво, а це означає, що невдовзі мінні трали від Brave1 у достатній кількості надійдуть до саперних підрозділів ЗСУ.

Таким чином, процес гуманітарного розмінування звільнених територій стане простішим, швидшим і безпечнішим для військовослужбовців української армії. В умовах, коли на великій частині української території, звільненій від присутності російських окупантів, залишилося багато російських мін та інших боєприпасів — така техніка є конче необхідною.

Українська промисловість поступово реагує на виклики нинішньої війни. Подібні розробки пришвидшать повне звільнення території нашої держави від наслідків російської агресії — бо ж ще восени минулого року говорилося про те, що за умови використання звичайних засобів розмінування цей процес може розтягнутися на десятиліття і обернеться багатомільярдними витратами.