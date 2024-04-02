Украинский дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer, характеристики, детали

Украинский дистанционный комплекс разминирования Ratel Deminer. Фото: Telegram-канал Михаила Федорова

Украина продолжает развивать свою военную промышленность. В серийное производство запустили дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer. Чем особенный этот отечественный образец разминочной техники, где его опробовали и как он сохранит жизнь военнослужащих – читайте в материале от Новини.LIVE.

О Brave1

За время полномасштабной российско-украинской войны в нашем государстве появился ряд направлений, кластеров и предприятий, занявшихся производством актуальной техники — сугубо военной или двойной цели. Одним из таких явлений является кластер Brave1.

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Эта структура была создана при поддержке целого ряда государственных организаций, в частности министерств:

цифровой трансформации;

обороны;

экономики;

стратегических отраслей промышленности

Также к проекту Brave1 причастны Генеральный штаб ВС Украины и Совет национальной безопасности и обороны. Чем же занимается эта структура?

Одним из ключевых направлений является производство беспилотных аппаратов, а также боеприпасов для этих беспилотников. Тема дронов является одной из самых неотложных в контексте нынешней войны, недаром же в составе Вооруженных сил Украины недавно был создан отдельный род войск — Силы беспилотных систем.

Техника для разминирования

Но одними беспилотниками работа Brave1 не ограничивается. Этот кластер занимается разнообразными системами безопасности, медицинским обеспечением, кибербезопасностью, роботизированными системами. Еще одним из направлений деятельности этой структуры стала тема разминирования украинских территорий.

Именно для этой деятельности специалисты Brave1 разработали новый дистанционный комплекс разминирования Ratel Deminer. Этот комплекс создан специально для поиска и нейтрализации одного из самых распространенных вариантов российских мин — противопехотных.

Как заявляли разработчики, комплекс Ratel Deminer эффективно работает против таких противопехотных мин, как ПФМ-1, ПМН-4, ПМН-3 и ПМН-2. Фактически, это минный трал, который с помощью дистанционного управления обнаруживает вражеские боеприпасы. Удаленное управление осуществляется с помощью специальной камеры дневного видения.

Где испытали Ratel Deminer

Для компании Brave1 это не первая разработка по этому направлению. В Вооруженных силах Украины уже используют наземные работы Ratel S и Ratel M, прошедшие все испытания. Новый дистанционный разминальный комплекс также уже был опробован в боевых условиях.

Известно, что испытания прошли на территории Донецкой области, в районе Святогорска. Этот город был захвачен российскими оккупантами 7 июня, а 12 сентября во время Слобожанского контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили Святогорск.

Территория города и окрестностей, заминированная российскими оккупантами, вынужденно стала отличным полигоном для апробации Ratel Deminer. После процесса испытаний минного трала от Brave1 он получил статус BRV1. "Это означает, что разработку определили приоритетной для Сил безопасности и обороны", — отметил глава Минцифры Михаил Федоров, один из инициаторов появления этого кластера.

Украина ускорит процесс разминирования

Стоит отметить, что дистанционный комплекс для разминирования Ratel Deminer — это уже не опытный образец. Эта продукция уже пошла в серийное производство, а это значит, что вскоре минные тралы Brave1 в достаточном количестве поступят в саперные подразделения ВСУ.

Таким образом, процесс гуманитарного разминирования освобожденных территорий станет более простым, более быстрым и безопасным для военнослужащих украинской армии. В условиях, когда на большой части украинской территории, освобожденной от присутствия российских оккупантов, осталось много российских мин и других боеприпасов — такая техника крайне необходима.

Украинская промышленность постепенно реагирует на вызовы нынешней войны. Подобные разработки ускорят полное освобождение территории нашего государства от последствий российской агрессии — ведь еще осенью прошлого года говорилось о том, что при использовании обычных средств разминирования этот процесс может растянуться на десятилетия и обернется многомиллиардными затратами.