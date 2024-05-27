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Речник "Півдня" відповів, чи піде Білорусь з війною проти України

27 травня 2024 13:35
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Чи піде Білорусь з війною проти України - що кажуть військові
Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Наразі неможливо точно стверджувати про те, чи піде союзниця країни-агресорки Росії Білорусь з війною проти України, однак, є підстави вважати, що цього все-таки таки не станеться. Так стверджує речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Про це він заявив в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 27 травня.

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"Путін ("президент" Росії — Ред.) розглядає Білорусь як свою вотчину, для нього Лукашенко (самопроголошений президент Білорусі — Ред.) є підлеглим", — каже Братчук.

За його словами, Лукашенко просто намагається "всидіти на двох стільцях".

"Щодо участі білоруських військових у військових діях проти України, на сьогодні ми точно не будемо про це говорити. Незважаючи на те, кого там призначили міністром оборони. Усі ці рухи, я не думаю, що призведуть до якихось серйозних зрушень саме умовно на білоруському фронті", — додав Братчук.

Також він зазначив, що на сьогодні, це лише відволікаючі моменти.

"Знову-таки Путіну треба показати, що в нього є союзники, до одного з яких він прилетів. Це Лукашенко", — сказав Братчук.

Нагадаємо, раніше білоруський громадський та політичний діяч Сергій Бульба розповів про те, як Білорусь веде підготовку до війни.

Крім того, аналітик Народного антикризового управління Артем Бурхан пояснив, з якою метою Лукашенко робить гучні заяви про наступ.

Білорусь
Сергій Братчук
війна в Україні
наступ

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