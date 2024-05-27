Чи піде Білорусь з війною проти України - що кажуть військові

Спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук. Фото: скриншот

Пока невозможно точно утверждать о том, пойдет ли союзница страны-агрессора России Беларусь с войной против Украины, однако, есть основания полагать, что этого все-таки не произойдет. Так утверждает спикер Украинской добровольческой армии "Південь" Сергей Братчук.

Об этом он заявил в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 27 мая.

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"Путин ("президент" России — Ред.) рассматривает Беларусь как свою вотчину, для него Лукашенко (самопровозглашенный президент Беларуси — Ред.) подчинен", — говорит Братчук.

По его словам, Лукашенко просто пытается "усидеть на двух стульях".

"Об участии белорусских военных в военных действиях против Украины, на сегодняшний день мы точно не будем об этом говорить. Несмотря на то, кого там назначили министром обороны. Все эти движения, я не думаю, что приведут к каким-то серьезным сдвигам именно условно на белорусском фронте", — добавил Братчук.

Также он отметил, что на сегодняшний день это лишь отвлекающие моменты.

"Опять-таки Путину нужно показать, что у него есть союзники, к одному из которых он прилетел. Это Лукашенко", — сказал Братчук.

Напомним, ранее белорусский общественный и политический деятель Сергей Бульба рассказал о том, как Беларусь ведет подготовку к войне.

Кроме того, аналитик Народного антикризисного управления Артем Бурхан объяснил, с какой целью Лукашенко делает громкие заявления о наступлении.