Речник ПС Ігнат попередив Telegram-канали про покарання за інформацію про рух дронів і ракет
Адміністратори Telegram-каналів можуть підпасти під кримінальну відповідальність за поширення військової інформації. Йдеться, зокрема, про скриншоти з системи "Віраж планшет".
Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі національного телемарафону єдиних новин.
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Контроль над Telegram
Ігнат нагадав про велику кількість створених у месенджері Telegram каналів, які поширюють військову інформацію.
"Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників (місцевої влади –ред.), а ті, що інформують про рух ворожих ракет, "Шахедів" і т.д.", — пояснив речник ПС.
Можлива кримінальна відповідальність
За словами Юрія Ігната, найближчим часом можуть бути ухвалені серйозні рішення щодо кримінальної відповідальності за поширення інформації про рух російських ракет і дронів, зокрема, скриншотів із системи "Віраж планшет".
"Хочу попередити адміністраторів цих Telegram-каналів, що це – злочин проти України, інформування ворога. Будуть вживатися певні заходи, матеріал передано у відповідні органи", — наголосив Ігнат.
Нагадаємо, що у грудні Інститут масової інформації оприлюднив аналіз законопроєкту, який пропонує ввести кримінальну відповідальність за оприлюднення фото, відео чи іншої інформації про результати обстрілів російських окупантів. Зазначається, що з такої заборони найбільше скористаються анонімні Telegram-канали, які не дотримуються домовленості між владою і журналістами.
Фото: командування Повітряних сил