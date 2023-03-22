Спикер ПС Игнат предупредил Telegram-каналы о наказаниях за информацию о движении дронов и ракет

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат

Администраторы Telegram-каналов могут подвергнуться уголовной ответственности за распространение военной информации. Речь идет, в частности, о скриншотах из системы "Вираж планшет".

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона единых новостей.

Контроль над Telegram

Игнат напомнил о большом количестве созданных в мессенджере Telegram каналов, распространяющих военную информацию.

"Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей (местных властей –ред.), а информирующих о движении вражеских ракет, "Шахедов" и т.д.", — пояснил спикер ПС.

Возможна уголовная ответственность

По словам Юрия Игната, в ближайшее время могут быть приняты серьезные решения по уголовной ответственности за распространение информации о движении российских ракет и дронов, в частности, скриншотов из системы "Вираж планшет".

"Хочу предупредить администраторов этих Telegram-каналов, что это — преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материал передан в соответствующие органы", — подчеркнул Игнат.

Напомним, что в декабре Институт массовой информации обнародовал анализ законопроекта, предлагающего ввести уголовную ответственность за обнародование фото, видео или другой информации о результатах обстрелов российских оккупантов. Отмечается, что таким запретом больше всего воспользуются анонимные Telegram-каналы, которые не соблюдают договоренности между властями и журналистами.

Фото: командование Воздушных сил