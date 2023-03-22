Спикер ПС Игнат предупредил Telegram-каналы о наказаниях за информацию о движении дронов и ракет
Администраторы Telegram-каналов могут подвергнуться уголовной ответственности за распространение военной информации. Речь идет, в частности, о скриншотах из системы "Вираж планшет".
Об этом пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил в эфире национального телемарафона единых новостей.
-
Активность российской авиации в Черном море растет: Братчук о предполагаемых ракетных обстрелах
-
Лобода встретилась в Киеве с крестницей: кто она
-
В Херсонской области разоблачен 21 коллаборант за сотрудничество с врагом, среди них полицейские
-
Кремль сообщил, говорили ли путин и Си Цзиньпин о "формуле мира" Зеленского
-
Украинцам раздадут еще миллионы LED-ламп: как оформить в "Дії"
-
В Украине будут по-новому проверять пьяных водителей: что изменилось
-
УДП согласовало переименование первых 12 судов
-
Россияне нанесли ракетный удар по Запорожью: как выглядит обстрелянная многоэтажка
-
Бывшего мужа Ольги Сумской прооперировала: при чем здесь Виталий Кличко
-
Власти Белгородской области заявили об "обстреле ВСУ": погиб мужчина
Контроль над Telegram
Игнат напомнил о большом количестве созданных в мессенджере Telegram каналов, распространяющих военную информацию.
"Речь идет не об официальных ТГ-каналах руководителей (местных властей –ред.), а информирующих о движении вражеских ракет, "Шахедов" и т.д.", — пояснил спикер ПС.
Возможна уголовная ответственность
По словам Юрия Игната, в ближайшее время могут быть приняты серьезные решения по уголовной ответственности за распространение информации о движении российских ракет и дронов, в частности, скриншотов из системы "Вираж планшет".
"Хочу предупредить администраторов этих Telegram-каналов, что это — преступление против Украины, информирование врага. Будут приниматься определенные меры, материал передан в соответствующие органы", — подчеркнул Игнат.
Напомним, что в декабре Институт массовой информации обнародовал анализ законопроекта, предлагающего ввести уголовную ответственность за обнародование фото, видео или другой информации о результатах обстрелов российских оккупантов. Отмечается, что таким запретом больше всего воспользуются анонимные Telegram-каналы, которые не соблюдают договоренности между властями и журналистами.
Фото: командование Воздушных сил