Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Репресії, залякування та пропаганда — як росіяни маніпулюють жителями Криму, — Чубаров arrow

Репресії, залякування та пропаганда — як росіяни маніпулюють жителями Криму, — Чубаров

22 травня 2024 20:12
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Глобальна несвобода в Криму
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Тотальні репресії та пропаганда 24/7 в окупованими росіянами Криму переслідують місцевих вже 10 років. Зараз на півострові не просто заборонено критикувати Росію, а й необхідно прославляти окупаційну владу. 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте також:

Глобальна несвобода в Криму

За словами Чубарова, є два методи, з допомогою яких окупаційна влада намагається контролювати кримське суспільство. Перший — це шалена масована пропаганда 24/7. Другий — це репресії через залякування, страх та пропаганду.

"Можливо, старшим людям легше зрозуміти, що відбувається у Криму, бо вони ще пам'ятають Радянський Союз. Але і тут є відмінність. У Радянському Союзі, якщо ти не проявляв відкритого протипоставлення радянській системі і не висловлював свого невдоволення якимись сторонами радянського життя, то, як правило, система тебе не чіпала. А в Криму слід демонструвати свою лояльність владі", — розповів голова Меджлісу. 

Якщо не проявляти лояльності, рано чи пізно можна підпасти під увагу каральних структур. Особливо, якщо працювати у помітних сферах. 

Тож кримчанам, які налаштовані проукраїнськи, радять триматись якомога далі від окупаційний структур на півострові. 

"Це дуже складно, адже людям потрібно жити хоча би за наявності базових мінімальних речей: лікарні, школи, продуктові магазини. Абсолютно ізолюватися не можна. І я би дуже хотів, щоб це усвідомлювали мої колеги народні депутати. Наразі у нас в окупації живуть сотні тисяч наших людей. І це треба усвідомлювати", — додав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, ЄС запровадить санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ. Йдеться про "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Російська газета". 

Крим
репресії
кримські татари
пропаганда
окупація
Чубаров

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

9 травня 2024

01:50 Скандал з Мосейчук — ведуча заявила, що не може змусити сина служити у ЗСУ

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

10 травня 2024

00:19 Мосейчук захейтили за сина, який живе за кордоном — що пишуть в мережі

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

10 травня 2024
Новина з відео

22:44 Як не втратити відстрочку по догляду за батьками — важливий документ

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

9 травня 2024

22:10 Стало відомо, яка пісня Євробачення встановила рекорд в Spotify