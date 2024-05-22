Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Фото: google.com

Тотальні репресії та пропаганда 24/7 в окупованими росіянами Криму переслідують місцевих вже 10 років. Зараз на півострові не просто заборонено критикувати Росію, а й необхідно прославляти окупаційну владу.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Читайте також:

Глобальна несвобода в Криму

За словами Чубарова, є два методи, з допомогою яких окупаційна влада намагається контролювати кримське суспільство. Перший — це шалена масована пропаганда 24/7. Другий — це репресії через залякування, страх та пропаганду.

"Можливо, старшим людям легше зрозуміти, що відбувається у Криму, бо вони ще пам'ятають Радянський Союз. Але і тут є відмінність. У Радянському Союзі, якщо ти не проявляв відкритого протипоставлення радянській системі і не висловлював свого невдоволення якимись сторонами радянського життя, то, як правило, система тебе не чіпала. А в Криму слід демонструвати свою лояльність владі", — розповів голова Меджлісу.

Якщо не проявляти лояльності, рано чи пізно можна підпасти під увагу каральних структур. Особливо, якщо працювати у помітних сферах.

Тож кримчанам, які налаштовані проукраїнськи, радять триматись якомога далі від окупаційний структур на півострові.

"Це дуже складно, адже людям потрібно жити хоча би за наявності базових мінімальних речей: лікарні, школи, продуктові магазини. Абсолютно ізолюватися не можна. І я би дуже хотів, щоб це усвідомлювали мої колеги народні депутати. Наразі у нас в окупації живуть сотні тисяч наших людей. І це треба усвідомлювати", — додав Рефат Чубаров.

Нагадаємо, ЄС запровадить санкції проти чотирьох російських пропагандистських ЗМІ. Йдеться про "Голос Європи", "РИА Новости", "Известия" та "Російська газета".