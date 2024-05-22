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Репрессии, запугивание и пропаганда — как россияне манипулируют жителями Крыма, — Чубаров

22 мая 2024 20:12
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Глобальная несвобода в Крыму
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Фото: google.com
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Тотальные репрессии и пропаганда 24/7 в оккупированных россиянах Крыма преследуют местных уже 10 лет. Сейчас на полуострове не просто запрещено критиковать Россию, но и необходимо прославлять оккупационные власти.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Глобальная несвобода в Крыму

По словам Чубарова, есть два метода, с помощью которых оккупационные власти пытаются контролировать крымское общество. Первый — это безумная массированная пропаганда 24/7. Второй — это репрессии через запугивание, страх и пропаганду.

"Возможно, пожилым людям легче понять, что происходит в Крыму, потому что они еще помнят Советский Союз. Но и здесь есть отличие. В Советском Союзе, если ты не проявлял открытого противопоставления советской системе и не выражал своего недовольства какими-то сторонами советской жизни, то, как правило, система тебя не трогала. А в Крыму следует демонстрировать свою лояльность властям", — рассказал глава Меджлиса.

Если не проявлять лояльности, рано или поздно можно подвергнуться карательным структурам. Особенно, если работать в заметных сферах.

Поэтому крымчанам, которые настроены проукраински, советуют держаться подальше от оккупационных структур на полуострове.

"Это очень сложно, ведь людям нужно жить хотя бы при наличии базовых минимальных вещей: больницы, школы, продуктовые магазины. Абсолютно изолироваться нельзя. И я бы очень хотел, чтобы это осознавали мои коллеги народные депутаты. Пока у нас в оккупации живут сотни тысяч наших людей. И это нужно осознавать", — добавил Рефат Чубаров.

Напомним, ЕС введет санкции против четырех российских пропагандистских СМИ. Речь идет о "Голосе Европы", "РИА Новости", "Известиях" и "Российской газете".

Крым
репрессии
крымские татары
пропаганда
оккупация
Чубаров

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