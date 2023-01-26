Резніков оголосив про серійне виробництво українських гаубиць "Богдана"

САУ "Богдана" допоможе західним танкам на фронті

Міністр оборони Олексій Резніков опублікував своє фото у самохідній артилерійській установці "Богдана" українського виробництва та оголосив, що передані Заходом танки на фронті підтримуватиме українська артилерія. У 2022 році Міноборони профінансувало виробництво артсистем.

Про це Олексій Резніков написав на своїй сторінці у Facebook.

Подробиці

Сьогодні вдень Резніков написав, що 25 січня було багато позитивних та довгоочікуваних новин від західних партнерів, "але є новини, які тішать не менше".

А пізніше міністр вирішив "розкрити інтригу".

"На фото — українська САУ "Богдана" калібру 155 мм. Одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові артсистеми Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року. Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті підтримуватиме українська — у всіх розуміннях цього слова — артилерія", — заявив міністр.

Він зазначив, що Україна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, де це можливо, і запевнив, що Міноборони збільшуватиме зусилля у контексті стимулювання українських виробників.

"Незабаром представимо перші результати нашого руху щодо БпЛА", — анонсував Резніков.

Що відомо про гаубиці "Богдана"

"Богдана" — перша гаубиця у так званому "натівському" калібрі 155 мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу.

За заявами розробника колісної самохідної гаубиці, дальність пострілу звичайним снарядом становить до 40 км.

"Богдана" була вперше продемонстрована у липні 2018 року. Після проведення всіх необхідних державних випробувань та прийняття "Богдани" на озброєння очікувалося розгортання її серійного виробництва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розробка українського бойового дрона на 1000 км досягла нового етапу. БпЛА вже випробували у небі.

Також повідомлялося, що Україна розпочала серійне виробництво оновлених 82-мм осколкових мін в одній із країн-членів НАТО. Кількість осколків міни у 2-2,5 раза більша за стандарт.