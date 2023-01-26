Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Резников объявил о серийном производстве украинских гаубиц "Богдана" arrow

Резников объявил о серийном производстве украинских гаубиц "Богдана"

26 января 2023 20:36
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Резников объявил о серийном производстве украинских гаубиц "Богдана"
САУ "Богдана" поможет западным танкам на фронте
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Министр обороны Алексей Резников опубликовал свое фото в самоходной артиллерийской установке "Богдана" украинского производства и объявил, что переданные Западом танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия. В 2022 году Минобороны профинансировало производство артсистем.

Об этом Алексей Резников написал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Подробности

Сегодня днем Резников написал, что 25 января было много положительных и долгожданных новостей от западных партнеров, "но есть новости, которые радуют не меньше".

А позже министр решил "раскрыть интригу".

"На фото — украинская САУ "Богдана" калибра 155 мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская — во всех пониманиях этого слова — артиллерия", заявил министр.

Он отметил, что Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно, и заверил, что Минобороны будет увеличивать усилия по стимулированию украинских производителей.

"Вскоре представим первые результаты нашего движения по БпЛА",  анонсировал Резников.

Что известно о гаубице "Богдана"

"Богдана"  первая гаубица в так называемом "натовском" калибре 155 мм, разработанная специалистами украинского оборонно-промышленного комплекса.

По заявлениям разработчика колесной самоходной гаубицы дальность выстрела обычным снарядом составляет до 40 км.

"Богдана" была впервые продемонстрирован в июле 2018 года. После проведения всех необходимых государственных испытаний и принятия "Богданы" на вооружение ожидалось развертывание ее серийного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что разработка украинского боевого дрона на 1000 км достигла нового этапа. БпЛА уже опробовали в небе.

Также сообщалось, что Украина приступила к серийному производству обновленных 82-мм осколочных мин в одной из стран-членов НАТО. Количество осколков мины в 2-2,5 раза больше стандарта.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

00:12 Тищенко прокомментировал скандал с поездкой в Таиланд и рассказал о дальнейших планах

Новина з фото

23:58 "Сдулись": Генштаб показал "резиновые изделия", которые россия использует на фронте

23:40 США отправили в Киев аудиторов для контроля за предоставленным оружием

23:23 Страница Василия Ломаченко больше недоступна для пользователей Instagram из Украины

23:14 Залужный отреагировал на переход полка "Азов" в состав Сухопутных войск ВСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:13 Магазины АТБ присоединились к "єДопомога": как бесплатно получить продукты

22:50 Пять бюджетных вариантов перекуса, которые не навредят фигуре и помогут похудеть

Новина з відео

22:46 Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

22:35 Килиан Мбаппе поставил ультиматум руководству "ПСЖ": чего требует молодая звезда

22:24 МВФ рассматривает возможность предоставления Украине пакета помощи до $16 млрд, — Bloomberg

Новина з відео

22:46 Зеленский рассказал, сколько стран уже присоединилось к "танковой коалиции"

Новина з відео

21:15 Комедия с Дженнифер Лопес, боевик о пилоте с Батлером и "Земля Бога": кинопремьеры недели

Новина з відео

15:45 Группа "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" презентовала новую песню "Повернись живим" и клип на нее с героями Украины

Новина з відео

12:53 На Запорожье оккупанты завезли белорусских военных, — мэр Мелитополя

Новина з відео

12:12 Моряки-пограничники показали, как проводят боевые учения

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:56 В Мариуполе перестали платить пенсии и соцвыплаты тем, кто не получил паспорт

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 26 января: Овнам — мозговой штурм, Водолеям — вдохновение

Новина з відео

22:57 Зеленский о предоставлении Украине танков: ключевое теперь — скорость и объем

Новина з відео

22:36 Чувствуете неуемный голод? Врачи назвали девять симптомов диабета, которые часто игнорируют

Новина з відео

21:08 Фильм "Меню": как приготовить "тот самый" чизбургер, который ела Аня Тейлор-Джой

20:41 Взгляд из бомбоубежища: что ждет экономику Украины в 2023 году

Эксклюзив

18:45 Борцы с режимом или "консервы" ФСБ: почему россияне просят политического убежища в Европе

Эксклюзив

15:44 Россия ударила по Украине десятками крылатых ракет: подробности очередной массированной атаки

Эксклюзив

15:20 "Многие тайны и тайные интриги партнеров": астролог предупредила об опасности для Украины

Эксклюзив

08:00 Полуостров путинской гибели: как Украина начнет освобождать Крым

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:00 Почему Германия так долго медлила с отправкой "Леопардов", и как Западу прийти к согласию по вопросу поставок оружия

Эксклюзив

19:11 "Абрамс" для Украины: все детали о поставках американских танков Киеву

Новина з відео

18:16 Спасатели показали, как разбирают разрушенные многоэтажки на Северной Салтовке

Эксклюзив

18:15 Как немецкие "Леопарды" помогут ВСУ в освобождении оккупированных территорий: объяснение эксперта

Эксклюзив

16:30 Страсти по "Леопарду": чем прославился немецкий танк, и как он поможет ВСУ

Актуальное по теме

None 27 Январь 00:25

Тищенко прокомментировал скандал с поездкой в Таиланд и рассказал о дальнейших планах

None 26 Январь 21:43

"Сдулись": Генштаб показал "резиновые изделия", которые россия использует на фронте

None 26 Январь 23:09

США отправили в Киев аудиторов для контроля за предоставленным оружием

None 26 Январь 23:11

Страница Василия Ломаченко больше недоступна для пользователей Instagram из Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB