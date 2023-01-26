Резников объявил о серийном производстве украинских гаубиц "Богдана"

САУ "Богдана" поможет западным танкам на фронте

Министр обороны Алексей Резников опубликовал свое фото в самоходной артиллерийской установке "Богдана" украинского производства и объявил, что переданные Западом танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия. В 2022 году Минобороны профинансировало производство артсистем.

Об этом Алексей Резников написал на своей странице в Facebook.

Подробности

Сегодня днем Резников написал, что 25 января было много положительных и долгожданных новостей от западных партнеров, "но есть новости, которые радуют не меньше".

А позже министр решил "раскрыть интригу".

"На фото — украинская САУ "Богдана" калибра 155 мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская — во всех пониманиях этого слова — артиллерия", — заявил министр.

Он отметил, что Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, где это возможно, и заверил, что Минобороны будет увеличивать усилия по стимулированию украинских производителей.

"Вскоре представим первые результаты нашего движения по БпЛА", — анонсировал Резников.

Что известно о гаубице "Богдана"

"Богдана" — первая гаубица в так называемом "натовском" калибре 155 мм, разработанная специалистами украинского оборонно-промышленного комплекса.

По заявлениям разработчика колесной самоходной гаубицы дальность выстрела обычным снарядом составляет до 40 км.

"Богдана" была впервые продемонстрирован в июле 2018 года. После проведения всех необходимых государственных испытаний и принятия "Богданы" на вооружение ожидалось развертывание ее серийного производства.

Напомним, ранее сообщалось, что разработка украинского боевого дрона на 1000 км достигла нового этапа. БпЛА уже опробовали в небе.

Также сообщалось, что Украина приступила к серийному производству обновленных 82-мм осколочных мин в одной из стран-членов НАТО. Количество осколков мины в 2-2,5 раза больше стандарта.