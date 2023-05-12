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Резніков перевірив і показав українські танки "Оплот"

12 травня 2023 13:11
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Резніков перевірив і показав українські танки "Оплот"
Міністр оборони Олексій Резніков в українському танку "Оплот". Фото: Military Media Center
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Представники Міноборони та Верховної Ради України перевірили в польових умовах вітчизняні танки "Оплот". За результатами перевірки було ухвалене рішення про замовлення танків для потреб ЗСУ.

Про це повідомив Telegram-канал Military Media Center.

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Перевірка "Оплот"

Міністр оборони України Олексій Резніков, голова Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич і директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв відвідали Харківську область.

Під час візиту було перевірено у бойових умовах вітчизняний танк "Оплот".

Перевірка танку "Оплот"
Перевірка танку "Оплот"
Фото: Military Media Center

Коментар міністра

"Оплот" точно відповідає цим вимогам ЗСУ як найкраща техніка українського виробництва. Нові танки збережуть життя українських героїв на передовій!" — наголосив очільник міноборони України.

Зазначається, що за результатами перевірки було ухвалене рішення про замовлення "Оплотів" для потреб Збройних сил України у компанії "Укроборонпром".

Український танк "Оплот"
Український танк "Оплот"
Фото: Military Media Center

Нагадаємо, що 2021 року "Укроборонпром" відправив у США виготовлений на харківському заводі ім. В. А. Малишева передовий український танк "Оплот". Бойова машина була відправлена в рамках виконання контракту з американською компанією.

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