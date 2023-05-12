Резников проверил и показал украинские танки "Оплот"

Министр обороны Алексей Резников в украинском танке "Оплот". Фото: Military Media Center

Представители Минобороны и Верховной Рады Украины проверили в полевых условиях отечественные танки "Оплот". По результатам проверки было принято решение о заказе танков для нужд ВСУ.

Об этом сообщил Telegram-канал Military Media Center.

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Проверка "Оплот"

Министр обороны Украины Алексей Резников, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич и директор Государственного концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев посетили Харьковскую область.

В ходе визита был проверен в боевых условиях отечественный танк "Оплот".

Проверка танка "Оплот"

Фото: Military Media Center

Комментарий министра

"Оплот" точно отвечает этим требованиям ВСУ как лучшая техника украинского производства. Новые танки сохранят жизнь украинских героев на передовой!» — подчеркнул глава минобороны Украины.

Отмечается, что по результатам проверки было принято решение о заказе "Оплотов" для нужд Вооруженных сил Украины в компании "Укроборонпром".

Украинский танк "Оплот"

Фото: Military Media Center

Напомним, что в 2021 году "Укроборонпром" отправил в США изготовленный на харьковском заводе им. В. А. Малышева передовой украинский танк "Оплот". Боевая машина была отправлена в рамках исполнения контракта с американской компанией.