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Резніков пояснив, коли Захід ухвалить рішення про передачу бойових літаків Україні

27 квітня 2023 12:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Резніков пояснив, коли Захід ухвалить рішення про передачу бойових літаків Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: “РБК-Україна”/Віталій Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Бойові літаки це найдорожча військова техніка, західним партнерам необхідно прорахувати усі фінансові нюанси у цьому питанні. Після цього і буде ухвалене рішення про передачу літакі Збройним силам України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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За словами Резнікова, зараз головне завдання України із західними партнерами — забезпечити ЗСУ боєприпасами та запчастинами до уже наявної техніки, а також забезпечити обслуговування та ремонт цієї техніки.

"Щодо літаків — я впевнений, ми доб'ємо це питання", — запевнив міністр.

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Щодо термінів вирішення цього питання, Олексій Резніков пояснив — тут головну роль грає фактор практичності.

"Літаки — це найдорожче. Відповідно, дати літаки, потім їх обслуговувати, плюс ракети та бомби до них — це дуже дорого", — нагадав очільник Міноборони.

Тож, зазначив Резніков, тоді, коли Захід, перш за все — США, прорахує усі можливі фінансові аспекти (“хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні”), саме після цього і буде ухвалене рішення про передачу Збройним силам України бойові літаки.

Нагадаємо, 24 квітня координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив на брифінгу, що США зараз не розглядають передачу Україні F-16 найближчим часом. Зараз основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.

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