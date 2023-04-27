Резніков пояснив, коли Захід ухвалить рішення про передачу бойових літаків Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: “РБК-Україна”/Віталій Носач

Бойові літаки це найдорожча військова техніка, західним партнерам необхідно прорахувати усі фінансові нюанси у цьому питанні. Після цього і буде ухвалене рішення про передачу літакі Збройним силам України.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

Читайте також:

Україна отримає літаки

За словами Резнікова, зараз головне завдання України із західними партнерами — забезпечити ЗСУ боєприпасами та запчастинами до уже наявної техніки, а також забезпечити обслуговування та ремонт цієї техніки.

"Щодо літаків — я впевнений, ми доб'ємо це питання", — запевнив міністр.

Коли Захід надасть Україні авіацію

Щодо термінів вирішення цього питання, Олексій Резніков пояснив — тут головну роль грає фактор практичності.

"Літаки — це найдорожче. Відповідно, дати літаки, потім їх обслуговувати, плюс ракети та бомби до них — це дуже дорого", — нагадав очільник Міноборони.

Тож, зазначив Резніков, тоді, коли Захід, перш за все — США, прорахує усі можливі фінансові аспекти (“хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні”), саме після цього і буде ухвалене рішення про передачу Збройним силам України бойові літаки.

Нагадаємо, 24 квітня координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив на брифінгу, що США зараз не розглядають передачу Україні F-16 найближчим часом. Зараз основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.