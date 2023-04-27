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Резников объяснил, когда Запад примет решение о передаче боевых самолетов Украине

27 апреля 2023 12:35
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Резников объяснил, когда Запад примет решение о передаче боевых самолетов Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Боевые самолеты – это самая дорогая военная техника, западным партнерам необходимо просчитать все финансовые нюансы в этом вопросе. После этого и будет принято решение о передаче самолета Вооруженным силам Украины.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

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По словам Резникова, сейчас главная задача Украины с западными партнерами — обеспечить ВСУ боеприпасами и запчастями уже имеющейся техники, а также обеспечить обслуживание и ремонт этой техники.

"По самолетам — я уверен, мы добьем этот вопрос", — заверил министр.

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Что касается сроков решения этого вопроса, Алексей Резников объяснил, что здесь главную роль играет фактор практичности.

"Самолеты — это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним — это очень дорого", — напомнил глава Минобороны.

Поэтому, отметил Резников, тогда, когда Запад, прежде всего США, просчитает все возможные финансовые аспекты ("кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне"), именно после этого и будет принято решение о передаче Вооруженным силам Украины боевые самолеты.

Напомним, 24 апреля координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что США сейчас не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.

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