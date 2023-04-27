Резников объяснил, когда Запад примет решение о передаче боевых самолетов Украине
Боевые самолеты – это самая дорогая военная техника, западным партнерам необходимо просчитать все финансовые нюансы в этом вопросе. После этого и будет принято решение о передаче самолета Вооруженным силам Украины.
Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию "РБК-Украина".
Украина получит самолеты
По словам Резникова, сейчас главная задача Украины с западными партнерами — обеспечить ВСУ боеприпасами и запчастями уже имеющейся техники, а также обеспечить обслуживание и ремонт этой техники.
"По самолетам — я уверен, мы добьем этот вопрос", — заверил министр.
Когда Запад предоставит Украине авиацию
Что касается сроков решения этого вопроса, Алексей Резников объяснил, что здесь главную роль играет фактор практичности.
"Самолеты — это самое дорогое. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним — это очень дорого", — напомнил глава Минобороны.
Поэтому, отметил Резников, тогда, когда Запад, прежде всего США, просчитает все возможные финансовые аспекты ("кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне"), именно после этого и будет принято решение о передаче Вооруженным силам Украины боевые самолеты.
Напомним, 24 апреля координатор Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил на брифинге, что США сейчас не рассматривают передачу Украине F-16 в ближайшее время. Сейчас основное внимание сосредоточено на оказании помощи, которая потребуется в ближайшие недели или месяцы.