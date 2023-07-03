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Резніков прокоментував використання "Леопардів" на полі бою

3 липня 2023 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Резніков прокоментував використання "Леопардів" на полі бою
Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: LIGA.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вже зовсім скоро десятки німецьких танків Leopard покажуть свою роботу на лінії фронту в Україні. Вони значно нададуть перевагу ЗСУ у зачищенні територій.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Олексій Резніков подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу за надання військової допомоги та анонсував роботу танків на фронті.

"Леопард — горда і сильна тварина. Він любить свободу, чесну боротьбу і смачну їжу. Десятки Барсів приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні. І прийде їхній час! Дякую міністру Борису Пісторіусу", — йдеться у повідомленні Резнікова. 

Нагадаємо, нещодавно путіністи Григорій Лепс та Микола Басков заявили, що платитимуть винагороду за знищені танки ЗСУ.

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