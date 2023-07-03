Резніков прокоментував використання "Леопардів" на полі бою
Вже зовсім скоро десятки німецьких танків Leopard покажуть свою роботу на лінії фронту в Україні. Вони значно нададуть перевагу ЗСУ у зачищенні територій.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
Танки Leopard на полі бою
Олексій Резніков подякував німецькому колезі Борису Пісторіусу за надання військової допомоги та анонсував роботу танків на фронті.
"Леопард — горда і сильна тварина. Він любить свободу, чесну боротьбу і смачну їжу. Десятки Барсів приїхали в Україну, щоб показати, на що вони здатні. І прийде їхній час! Дякую міністру Борису Пісторіусу", — йдеться у повідомленні Резнікова.
The Leopard is a proud and strong animal. It loves freedom, a fair fight and good food.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) July 2, 2023
Dozens of Leopards came to Ukraine to show what they are capable of. And their time will come!
Thank you to Minister Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm
Нагадаємо, нещодавно путіністи Григорій Лепс та Микола Басков заявили, що платитимуть винагороду за знищені танки ЗСУ.