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Резников прокомментировал использование "Леопардов" на поле боя

3 июля 2023 10:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Резников прокомментировал использование "Леопардов" на поле боя
Министр обороны Алексей Резников. Фото: LIGA.net
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Уже совсем скоро десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине. Они значительно предпочтут ВСУ в зачистке территорий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Алексей Резников поблагодарил немецкий коллегу Бориса Писториуса за оказание военной помощи и анонсировал работу танков на фронте.

"Леопард — гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Барсов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И придет их время! Спасибо министру Борису Писториусу", говорится в сообщении Резникова.

Напомним, недавно путинисты Григорий Лепс и Николай Басков заявили, что будут платить вознаграждение за уничтоженные танки ВСУ.

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