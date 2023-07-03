Резников прокомментировал использование "Леопардов" на поле боя

Министр обороны Алексей Резников. Фото: LIGA.net

Уже совсем скоро десятки немецких танков Leopard покажут свою работу на линии фронта в Украине. Они значительно предпочтут ВСУ в зачистке территорий.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

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Алексей Резников поблагодарил немецкий коллегу Бориса Писториуса за оказание военной помощи и анонсировал работу танков на фронте.

"Леопард — гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Барсов приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И придет их время! Спасибо министру Борису Писториусу", — говорится в сообщении Резникова.

Леопард является плодом и сильным animal. Это love freedom, fair fight and good food.

Достопримечательности Леопардов могут быть в Украине, чтобы показать, что они являются способными. And their time will come!

Thank you to Minister Boris Pistorius @BMVg_Bundeswehr pic.twitter.com/dHEjxdmEKm — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 2 July 2023

Напомним, недавно путинисты Григорий Лепс и Николай Басков заявили, что будут платить вознаграждение за уничтоженные танки ВСУ.