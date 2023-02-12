Олексій Резніков провів телефонну розмову Остіном Ллойдом — про що домовилися

Ллойд Остін та Олексій Резніков

У суботу, 11 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном. Зазначається, що політики обговорили оборонні потреби України напередодні "Рамштайна".

Про це у своєму Twitter повідомив голова українського відомства.

Деталі розмови

Під час переговорів, Резніков назвав очільника Пентагону Ллойда Остіна "великим другом України". Зокрема, керівники оборонних відомств обговорили ситуацію на фронті та визначили пріоритети перед майбутньою зустріччю у форматі "Рамштайн".

Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef

We discussed the situation on the frontline&priorities for the next #Ramstein.

🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦

All this is possible thanks to our transparent and trustworthy relationship.

Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 11, 2023

"Сполучені Штати непохитно підтримують Україну. Усе це можливо завдяки нашим прозорим і надійним відносинам. Дякую США!", — написав Резніков.

Своєю чергою, речник Пентагону Пет Райдер написав, що очільники відомств обговорили постачання Україні засобів протиповітряної оборони та артилерії. Глави також підкреслили важливість якнайшвидшого доставляння на фронт засобів, обіцяних на "Рамштайні" в січні.

Нагадаємо, напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів переговори з головою об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили ситуацію на Донбасі, ракетну атаку рф та підтримку українських солдатів.

Також раніше, Білий дім анонсував нову військову допомогу Україні. Ймовірно, Джо Байден оголосить про неї під час візиту до Польщі.

Як відомо, з 20 по 22 лютого Байден перебуватиме у Польщі. Він зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб обговорити двостороннє співробітництво, а також спільні зусилля щодо підтримки України та зміцнення НАТО.