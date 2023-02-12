Алексей Резников провел телефонный разговор Остином Ллойдом — о чем договорились

Резников провел телефонный разговор с главой Пентагона: о чем договорились
В субботу, 11 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Отмечается, что политики обсудили оборонные нужды Украины накануне Рамштайна.
Об этом в своем Twitter сообщил глава украинского ведомства.
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Детали разговора
В ходе переговоров, Резников назвал главу Пентагона Ллойда Остина "большим другом Украины". В частности, руководители оборонных ведомств обсудили ситуацию на фронте и определили приоритеты перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн".
Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 11 Feb. 2023
We discussed situation on frontline&priorities for the next #Ramstein .
🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦
Все это может быть направлено на наши transparent и твердые отношения.
Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM
"Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают Украину. Все это возможно благодаря нашим прозрачным и надежным отношениям. Спасибо США!" , — написал Резников.
В свою очередь, представитель Пентагона Пэт Райдер написал, что главы ведомств обсудили поставки Украине средств противовоздушной обороны и артиллерии. Главы также подчеркнули важность скорейшей доставки на фронт средств, обещанных на "Рамштайне" в январе.
Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, ракетную атаку рф и поддержку украинских солдат.
Также ранее Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине. Вероятно, Джо Байден объявит о ней во время визита в Польшу.
Как известно, с 20 по 22 февраля Байден будет находиться в Польше. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО.