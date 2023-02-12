Алексей Резников провел телефонный разговор Остином Ллойдом — о чем договорились

Ллойд Остин и Алексей Резников

В субботу, 11 февраля, министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Отмечается, что политики обсудили оборонные нужды Украины накануне Рамштайна.

Об этом в своем Twitter сообщил глава украинского ведомства.

Детали разговора

В ходе переговоров, Резников назвал главу Пентагона Ллойда Остина "большим другом Украины". В частности, руководители оборонных ведомств обсудили ситуацию на фронте и определили приоритеты перед предстоящей встречей в формате "Рамштайн".

Had a 📞with my great friend & friend of 🇺🇦 Lloyd J. Austin III @SecDef

We discussed situation on frontline&priorities for the next #Ramstein .

🇺🇸 is unwavering in its support of 🇺🇦

Все это может быть направлено на наши transparent и твердые отношения.

Thank you 🇺🇸! pic.twitter.com/eQTCU6uvSM — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) 11 Feb. 2023

"Соединенные Штаты непоколебимо поддерживают Украину. Все это возможно благодаря нашим прозрачным и надежным отношениям. Спасибо США!" , — написал Резников.

В свою очередь, представитель Пентагона Пэт Райдер написал, что главы ведомств обсудили поставки Украине средств противовоздушной обороны и артиллерии. Главы также подчеркнули важность скорейшей доставки на фронт средств, обещанных на "Рамштайне" в январе.

Напомним, накануне Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел переговоры с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, ракетную атаку рф и поддержку украинских солдат.

Также ранее Белый дом анонсировал новую военную помощь Украине. Вероятно, Джо Байден объявит о ней во время визита в Польшу.

Как известно, с 20 по 22 февраля Байден будет находиться в Польше. Он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, чтобы обсудить двустороннее сотрудничество, а также совместные усилия по поддержке Украины и укреплению НАТО.