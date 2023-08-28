Резніков розповів, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.

Про це Резніков повідомив на пресконференції.

Читайте також:

Що сказав Резніков про нову хвилю мобілізації

За його словами, раніше ухвалений Верховною Радою план мобілізації ще перебуває на стадії виконання.

"Наразі нам не потрібна додаткова мобілізація військ. У нас ще є доступні резерви", — підкреслив Резніков.

Він також зазначив, що розширення мобілізаційних рамок найближчим часом не заплановано.

"Найближчими місяцями питання про ревізію мобілізаційних квот не стоїть на порядку денному", — заявив міністр.

Варто зазначити, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну влада оголосила про мобілізацію. Надалі воєнний стан та заходи мобілізації продовжувалися Верховною Радою і діють принаймні до 15 листопада поточного року.

Згідно з чинними нормами, чоловіки віком 18-60 років можуть бути призвані на військову службу. Однак існують винятки для певних категорій громадян, що ґрунтуються на професійних чи сімейних підставах.

Нагадаємо, що з огляду на продовження воєнного стану в Україні триває мобілізація. Водночас умов для посилення призову поки що немає.

Також ми повідомляли, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. У країні діє воєнний стан і триває загальна мобілізація — до 15 листопада. Отже, вручення повісток військовозобов'язаним та заклик на військову службу мобілізованих продовжуватиметься. Новини.LIVE розповіли, чи зміняться умови мобілізації восени.