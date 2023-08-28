Резніков розповів, чи буде в Україні нова хвиля мобілізації
Голова Міноборони України Олексій Резніков розповів, чи буде в країні нова хвиля мобілізації. При цьому чиновник наголосив на стабільності ситуації в мобілізаційному складі української військової структури.
Про це Резніков повідомив на пресконференції.
Що сказав Резніков про нову хвилю мобілізації
За його словами, раніше ухвалений Верховною Радою план мобілізації ще перебуває на стадії виконання.
"Наразі нам не потрібна додаткова мобілізація військ. У нас ще є доступні резерви", — підкреслив Резніков.
Він також зазначив, що розширення мобілізаційних рамок найближчим часом не заплановано.
"Найближчими місяцями питання про ревізію мобілізаційних квот не стоїть на порядку денному", — заявив міністр.
Варто зазначити, що через повномасштабне вторгнення РФ в Україну влада оголосила про мобілізацію. Надалі воєнний стан та заходи мобілізації продовжувалися Верховною Радою і діють принаймні до 15 листопада поточного року.
Згідно з чинними нормами, чоловіки віком 18-60 років можуть бути призвані на військову службу. Однак існують винятки для певних категорій громадян, що ґрунтуються на професійних чи сімейних підставах.
Нагадаємо, що з огляду на продовження воєнного стану в Україні триває мобілізація. Водночас умов для посилення призову поки що немає.
Також ми повідомляли, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, яку розпочала Росія. У країні діє воєнний стан і триває загальна мобілізація — до 15 листопада. Отже, вручення повісток військовозобов'язаним та заклик на військову службу мобілізованих продовжуватиметься. Новини.LIVE розповіли, чи зміняться умови мобілізації восени.