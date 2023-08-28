Резников рассказал, будет ли в Украине новая волна мобилизации

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН

Глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, будет ли в стране новая волна мобилизации. При этом чиновник подчеркнул стабильность ситуации в мобилизационном составе украинской военной структуры.

Об этом Резников сообщил на пресс-конференции.

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По его словам, ранее принятый Верховной Радой план мобилизации еще находится на стадии выполнения.

"В данный момент нам не требуется дополнительная мобилизация войск. У нас еще имеются доступные резервы", — подчеркнул Резников.

Он также отметил, что расширение мобилизационных рамок в ближайшее время не планируется.

"В ближайшие месяцы вопрос о ревизии мобилизационных квот не стоит на повестке дня", — заявил министр.

Стоит отметить, что из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину власти объявили о мобилизации. В дальнейшем военное положение и меры мобилизации продлевались Верховной Радой и действуют, по крайней мере, до 15 ноября текущего года.

Согласно действующим нормам, мужчины в возрасте 18-60 лет могут быть призваны на военную службу. Однако существуют исключения для определенных категорий граждан, основанные на профессиональных или семейных основаниях.

Напомним, что, учитывая продолжение военного положения, в Украине длится мобилизация. В то же время условий для усиления призыва пока нет.

Также мы сообщали, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, которую развязала Россия. В стране действует военное положение и продолжается всеобщая мобилизация — до 15 ноября. Следовательно, вручение повесток военнообязанным и призыв на военную службу мобилизованных будет продолжаться. Новини.LIVE рассказали, изменятся ли условия мобилизации осенью.