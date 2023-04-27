Резніков розповів, чому контрнаступ ЗСУ має стати несподіванкою і для українців

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: "РБК-Україна"/Віталій Носач

Усі, як в Україні, так і на Заході, очікують контрнаступу ЗСУ, бо хочуть бачити ще перемоги України. Але початок контрнаступу має стати несподіванкою навіть в Україні.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у інтерв’ю виданню "РБК-Україна".

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Очікування контрнаступу

Резніков визнав, що у українському суспільстві очікування великого контрнаступу дещо перегріті.

До цього причетні як самі українці, так і вітчизняні політики, і Захід.

Міністр пояснив таку ситуацію — усі ці спільноти хочуть великої перемоги України.

"Раніше не вірили у перемогу. Раніше хотіли, щоби Україна вижила хоч якось мінімально, щоб хоч якась частина України збереглася. А коли ЗСУ показали успіхи, всі почали вірити у перемогу — після Зміїного, після Київщини, Чернігівщини та Сумщини, після Харківщини, Херсона. Хочуть наступної перемоги", — наголосив Олексій Резніков.

Це має бути несподіванкою і для нас

Міністр оборони зазначив, що початок контрнаступу має стати несподіваним не тільки для Росії, а і для самих українців.

"В цьому є сенс військової операції — ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більше ймовірності, що вона пройде успішно", — пояснив Резніков.

Хоча, додав очільник Міноборони, це непросто зробити, бо завдяки різним ресурсам, наприклад Deep State, які займаються OSINT, неможливо нічого приховати.

Нагадаємо, що головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі заявив, що Збройні сили України отримали вже понад 98% необхідної зброї для майбутнього контрнаступу проти російських військ.