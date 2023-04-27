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Резников рассказал, почему контрнаступление ВСУ должно стать неожиданностью и для украинцев

27 апреля 2023 12:55
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Резников рассказал, почему контрнаступление ВСУ должно стать неожиданностью и для украинцев
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: "РБК-Украина"/Виталий Носач
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Все, как в Украине, так и на Западе, ожидают контрнаступления ВСУ, потому что хотят видеть еще победы Украины. Но начало контрнаступления должно стать неожиданностью даже в Украине.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью изданию "РБК-Украина".

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Ожидание контрнаступления

Резников признал, что в украинском обществе ожидания большого контрнаступления несколько перегреты.

К этому причастны как сами украинцы, так и отечественные политики и Запад.

Министр объяснил такую ситуацию: все эти сообщества хотят большой победы Украины.

"Раньше не верили в победу. Раньше хотели, чтобы Украина выжила хоть как-то минимально, чтобы хоть какая-то часть Украины сохранилась. А когда ВСУ показали успехи, все начали верить в победу — после Змеиного, Киевской, Черниговской и Сумской областей, после Харьковской области и Херсона. Хотят следующей победы", — подчеркнул Алексей Резников.

Это должно быть неожиданностью и для нас

Министр обороны отметил, что начало контрнаступления должно стать неожиданным не только для России, но и для самих украинцев.

"В этом есть смысл военной операции — никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет враг знать, тем больше вероятность, что она пройдет успешно", — пояснил Резников.

Хотя, добавил глава Минобороны, это непросто сделать, потому что благодаря разным ресурсам, например Deep State, занимающимся OSINT, невозможно ничего скрыть.

Напомним, что главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи, заявил, что Вооруженные силы Украины получили уже более 98% необходимого оружия для предстоящего контрнаступления против российских войск.

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