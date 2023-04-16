Резніков розповів, коли піде у відставку

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: Facebook/Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, коли піде у відставку. За його словами, це станеться одразу після перемоги.

Про це він розповів в інтерв'ю La Razon.

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Резніков піде у відставку

За словами Резнікова, це його мрія піти у відставку. Тим більше його дружини. За словами міністра, дружина плакала, коли його призначили до міністром.

"Ми чекаємо на день перемоги, тому що він дозволить мені підписати заяву про звільнення і повернутися в приватний сектор. Цей етап мого життя дуже, дуже важкий", — сказав Резніков.

Нагадаємо, що раніше Олексій Резніков сказав, що втрати української сторони у війні суттєво нижчі, ніж у російських військ, і в цілому менше, ніж кількість жертв землетрусу в Туреччині.

Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у 2008 році завадила членству України та Грузії у Північноатлантичному Альянсі, після чого Росія здійснила агресію проти цих країн. Позиція впливового німецького політика відіграла свою роль і у постачанні зброї України, яка зараз протистоїть російській агресії.